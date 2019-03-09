Папа Франциск призвал изменить концепцию устойчивого развития

Концепция развития нередко используется в частных интересах, и не всегда ясно, о каком развитии мы говорим, — что именно и кто должны развиваться. Папа Франциск высказал эту мысль на аудиенции, данной 8 марта участникам международной встречи «Религии и устойчивое развитие» — лидерам религиозных общин и представителям международных организаций. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Когда мы говорим об устойчивом развитии, мы не можем пренебрегать понятием инклюзивности: необходимо услышать все голоса, особенно те, которые обычно исключаются из подобных дискуссий, а именно голоса бедных, голоса мигрантов, коренных народов и молодежи. Различные религиозные традиции, в том числе Католическая Церковь, поддержали «Цели устойчивого развития до 2030 года», одобренные более чем 190 странами. Однако следует признать сложность самой концепции развития. На протяжении долгого времени она была ограничена экономическим ростом. Однако человеческое развитие относится ко всем людям без исключения, а не только к немногим, и не только к материальному измерению человека, но к человеку в его целостности. Цели развития должны быть подкреплены этическими, религиозными ценностями, подчеркнул Папа и сослался на энциклику Бенедикта XVI «Милосердие в истине», чтобы напомнить о конкретном долге продвижения реального развития посредством процессов, открытых для участия всех людей. Именно таким образом можно достичь того, о чем писал Папа Ратцингер, а именно «великого и беспрецедентного перераспределения богатств на планетарном уровне» (42). Папа Франциск предостерег от мифа, согласно которому процветание основано на безграничном потреблении, а общественные и экологические проблемы решаются лишь применением новых технологий, не предполагающим никаких этических соображений или глубинных перемен.

В конце обращения к участникам конференции «Религии и устойчивое развитие» Святейший Отец напомнил, что коренные народы – составляющие всего 5 процентов мирового населения – заботятся о 22 процентах территории Земли и помогают сохранить 80 процентов биоразнообразия нашей планеты. Именно они будут в центре обсуждений на предстоящем Синоде епископов, который состоится в октябре этого года и будет посвящен региону Амазонии.