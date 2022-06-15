Папа Франциск призвал христиан быть «людьми Евхаристии»

В полдень 15 июня, в конце общей аудиенции, Папа Франциск приветствовал паломников на площади Святого Петра и напомнил о празднике Святейших Тела и Крови Христовых, который будет отмечаться завтра в Ватикане. Как сообщает Vatican News, утром 16 июня в соборе Святого Петра богослужение возглавит кардинал Мауро Гамбетти, протоиерей базилики и генеральный викарий Папы Римского в Ватикане.

«Праздник Corpus Domini, – подчеркнул Святейший Отец, – призывает нас выйти наружу и нести Господа в повседневную жизнь: туда, где проходят будни со всеми их радостями и страданиями». Епископ Рима призвал возносить молитвы, дабы Господь сподобил верующих быть «людьми Евхаристии», благодарными за полученные дары, способными отдавать себя другим, «служа в радости особенно тем, кто более всего в этом нуждается».

В праздник Святейших Тела и Крови Христовых мы возвещаем «реальное присутствие Бога в Евхаристии под видом хлеба и вина», сказал Папа и выразил пожелание, чтобы, принимая Хлеб жизни, верующие смогли ещё глубже испытать Божью любовь:

«Пусть Евхаристия, тайна любви, будет для всех вас источником благодати и света, освещающего жизненный путь, поддержкой среди трудностей, высочайшим утешением в повседневных страданиях».