Папа Франциск приветствовал форму туризма, в которой взирают на мир «с вниманием неспешной черепахи»

Молодежный центр туризма, основанный итальянским движением «Католическое действие», отмечает в этом году свое 70-летие. Папа Франциск принял его делегатов на аудиенции 22 марта. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Напомнив, что в основе деятельности Центра лежит целостное видение человеческой личности, Папа отметил, что под этим видением подразумевается не теория, а образ жизни и действий. Целостное видение означает «жить с глазами, открытыми на мир» и с сердцем, чутким к немощи братьев. Целостность, которую мы имеем в виду, — не синоним совершенства, а как раз наоборот: она подразумевает потребность глубже понять самих себя, осматриваясь вокруг, и подталкивает к смиренному поиску новых знакомств, новых контактов с людьми, культурами, с проблемами нашей эпохи. Именно для этого Молодежная ассоциация продвигает туризм, вдохновляемый не потребительством, а желанием встречи с людьми и с местами, в которых они живут. Не случайно он называется «медленным туризмом», а символом Ассоциации является черепаха: своей решительной невозмутимостью она учит, что медлительность – это не всегда плод лени, и благодаря ей мы становимся внимательнее к местам и к людям, возрастая в солидарности, в социальной и экологической ответственности. Такое отношение к миру помогает иначе переживать и события повседневной жизни, «осваивая пространства с бдительной неспешностью черепахи».

Папа констатировал, что немало молодых людей сегодня утратили интерес к строительству будущего, они чувствуют разочарование и отсутствие мотивации. Молодежный центр туризма может предложить им замечательную возможность разделить путь со сверстниками и вернуть потерянный энтузиазм. «Церковь, — сказал в заключение Папа, — смотрит на вас с признательностью и надеждой и просит всегда твердо исповедовать вашу вселенскость: быть католиками означает не закрываться внутри ограды, но, напротив, открываться миру с желанием встречи, чтобы жить «согласно целому» (греч. kath-olon) и ради блага всех».

23 марта 2019, 14:24