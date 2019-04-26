Папа Франциск принял президента Латвии

В четверг 25 апреля Папа Франциск принял в Апостольском дворце Ватикана Президента Республики Латвия Раймондса Вейониса. В изданном пресс-службой Святого Престола коммюнике сообщается, что в ходе проходивших в атмосфере теплоты и искренности переговоров сторонами была дана высокая оценка состоянию нынешних отношений между ними, чему в немалой степени способствовал Апостольский визит Святейшего Отца в эту страну в сентябре минувшего года по случаю 100-летнего юбилея обретения ею независимости. Также имел место обмен мнениями по ряду тем международного характера, включая политическую, социальную и религиозную ситуацию в Прибалтийском регионе, вопросы мира и безопасности в нем, будущее и перспективы европейского проекта, защита окружающей среды.



Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне во время встречи с Папой Римским Франциском в благодарность за его прошлогодний визит в Латвию подарили ему миниатюрный витраж «Богородица — покровительница Terra Mariana». По данным пресс-службы главы Латвийского государства, этот витраж является копией фрагмента витража рижского Домского собора «Мадонна с Младенцем Иисусом», изготовленного в конце XIX века. Его автор — доцент Латвийской художественной академии, художница по стеклу Инита Эмане, а его футляр из кожи — плод работы художницы Илизане Гринберги.

По завершении встречи с Папой президент Раймондс Вейонис встретился с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролиным b с заместителем Секретаря по отношениям с государствами монсеньором Антуаном Камиллери.

По материалам Vatican News и Благовест-инфо