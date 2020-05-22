Папа Франциск принял на личной аудиенции небольшую группу спортсменов и призвал их «бежать вместе»

20 мая после общей аудиенции Папа Франциск принял в своей частной библиотеке небольшую группу спортсменов, которые должны были участвовать в международной встрече We Run Together. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На 21 мая, когда в Ватикане отмечается праздник Вознесения Господа Иисуса Христа (во многих странах, включая Италию, перенесенный на ближайшее воскресенье), было запланировано дружеское состязание: олимпийские чемпионы должны были бежать вместе с паралимпийцами, с беженцами, мигрантами, заключенными, а также с людьми с ментальной инвалидностью. Это спортивное начинание, организованное объединением Athletica Vaticana, должно было стать мостом, соединяющим людей разных религий и культур, продвигая инклюзивность, солидарность и мир. Это также и благотворительная инициатива: собранные средства будут переданы медицинскому персоналу двух «символов» борьбы с пандемией: больнице имени Папы Иоанна XXIII в Бергамо и Фонду многопрофильной медицинской помощи в городе Брешия.

В ходе аудиенции Святейший Отец поблагодарил организаторов мероприятия – которое, хотя и не состоялось в буквальном смысле, тем не менее, по словам Папы, состоялось «в сердце», – и выразил признательность различным организациям, предложившим свое сотрудничество в проведении встречи: это спортивное общество Итальянской финансовой полиции, Итальянская федерация легкой атлетики и другие. В числе организаторов выступил и «Двор язычников» – отдел Папского Совета по культуре, сформировавшийся благодаря одноименному проекту, продвигающему диалог с неверующими.

Группу спортсменов, принятых Папой на аудиенции, представил президент Папского Совета по культуре кардинал Джанфранко Равази. Святейший Отец обратился к спортсменам с приветствием, подчеркнув, что спорт сопряжен с радостью, которой человек желает делиться с другими. Спорт относится к проявлениям человеческой креативности и красоты. Важно, чтобы мы несли эту красоту не отдельно друг от друга, а вместе, отметил Папа, ссылаясь на название спортивной встречи: You Run Together. Понять это можно и благодаря евангельскому отрывку, в котором двое учеников спешат ко гробу Иисуса Пасхальным утром (Ин 20,3-6). Тот, что моложе, прибегает первым, а старший – остается позади, но первый ученик ждет второго, чтобы войти во гроб. Папа упомянул и о средневековом правиле для паломников: идти нужно в соответствии со скоростью самых слабых, тех, кто идет медленнее всех.

Папа побеседовал некоторое время отдельно с самой младшей представительницей спортивной группы – девочкой, страдающей нейродегенеративной патологией. Отметив, что Athletica Vaticana с самого начала проявляла особое внимание к реальным нуждам людей и в особенности детей, помогая маленьким пациентам диспансера Святой Марфы, Папа Франциск пожелал спортсменам «всегда воспринимать свое любимое дело как опыт единства и солидарности». «Именно подлинные ценности, присущие спорту, особенно важны, чтобы преодолеть этот период пандемии и прежде всего непростого восстановления. С этими чувствами я прошу вас вместе совершать ваш жизненный пробег, и спасибо за всё, что вы делаете», – сказал в заключение Папа Франциск.