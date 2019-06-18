Папа Франциск принял на аудиенции францисканцев-конвентуалов

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

Братство, малость и непрерывное становление: Папа Франциск выделил эти три характерные черты францисканцев, принимая на аудиенции в Ватикане участников 202-го генерального капитула Ордена братьев меньших конвентуальных. Недавно Святейший Престол одобрил Конституции ордена, обновленные прошлым летом на Чрезвычайном генеральном капитуле. На этот раз францисканские служители обсуждали новые уставы, касающиеся существенных элементов братской и миссионерской жизни, таких как воспитание, взаимодействие культур, прозрачность в управлении финансами. «Конституции – это необходимый инструмент для сохранения харизматического наследия института и гарантия его передачи в будущем», — подчеркнул Святейший Отец и далее в своем обращении к братьям-конвентуалам обширно цитировал францисканские источники, в частности, «Завещание» святого Франциска Ассизского. Братья-францисканцы обязуются «жить по образу Святого Евангелия», кроме того, Франциск увещал братьев «проповедовать Евангелие, а если необходимо, то и словами». Евангелие для францисканцев является правилом и жизнью, а их миссия – быть живым Евангелием, «живой экзегетикой Слова», как писал Папа Бенедикт XVI. «Евангелие должно быть вашим путеводителем. Слушайте его всегда с вниманием, молитесь им и, по примеру Марии, Девы, ставшей Церковью, усердно размышляйте над ним, усваивая его и уподобляя вашу жизнь жизни Христовой». Эта жизнь характеризуется прежде всего братством, пояснил Папа, а братство – это дар, который следует принимать с благодарностью. Братство – это также «процесс», оно постоянно созидается, и нельзя быть его «пользователями», но только строителями. Еще одна черта францисканцев – их малость, «меньшесть»: «Это непростой выбор, поскольку он противостоит логике мира сего, которая стремится к успеху любой ценой, желает занимать первые места». «Пусть вашей единственной амбицией будет служение: служить друг другу», — пожелал конвентуалам Папа Франциск.

Папа призвал неустанно проповедовать мир, примирение с собой, с Богом и с Божьими созданиями. Мир означает жить в гармонии. Примирение исходит от сердца и распространяется на весь мир, но изначально оно исходит из сердца Бога, из сердца Иисуса Христа. Мир не означает отсутствие проблем: он «приходит вместе с присутствием Бога в нас самих и обнаруживается во всем, чем мы являемся, что мы делаем и говорим». Папа процитировал святого Франциска, который писал одному из служителей Ордена: «Да не будет ни одного брата во всём мире, который бы согрешил так сильно, как можно согрешить, и который, увидев твои глаза, не ушел бы без твоего прощения, если просит о нем; а если не просит, то ты сам спроси, не хочет ли он быть прощенным. И если он потом тысячу раз согрешит у тебя на глазах, по этой причине люби его больше меня».

Папа подчеркнул необходимость постоянного становления брата-францисканца: всё больше сообразовывать свою жизнь с жизнью Иисуса Христа. Это становление должно охватывать всего человека и продолжаться всю жизнь.