Папа Франциск принял католических и протестантских лидеров Европы

Папа Франциск принял на аудиенции председателей Комиссии Епископских Конференций Европейского Сообщества (COMECE) и Конференции Европейских Церквей, в ходе которой поблагодарил за их совместную деятельность. Первое объединение в этом году отмечает 40-летие, а второе – 60-летие со дня основания. Их председатели – архиепископ Жан-Клод Холериш и пастор Кристиан Кригер – прибыли в Ватикан 30 января, чтобы поделиться со Святейшим Отцом своим видением того, как с помощью экуменического сотрудничества можно сделать голос христианских Церквей слышимым в структурах Евросоюза. Папа высоко оценил и поддержал это стремление.

Гости Предстоятеля Вселенской Церкви выразили убежденность, что христианский вклад в дело мира, согласия и единства в Европе требует, в первую очередь, готовности говорить в один голос и действовать сообща. Они обсудили с Преемником Святого Петра вызовы, стоящие перед «европейским проектом» и миром, а также вклад христианских Церквей в жизнь общества.

Комиссия Епископских Конференций Европейского Сообщества объединяет представителей католических епископатов стран-членов Европейского Союза. Конференция Европейских Церквей – это экуменическая организация, в состав которой входит большинство протестантских Церквей Европы. Католическая Церковь не является членом упомянутой организации, но активно сотрудничает с ней.

По материалам Vatican News