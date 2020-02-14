Папа Франциск принял главу делегации Московского Патриархата

Утром 13 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Православный иерарх принимает участие в римских мероприятиях, посвящённых четвёртой годовщине исторической встречи в Гаване Папы Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

12 февраля митрополит принимал участие в заседании Совместной рабочей группы по сотрудничеству между Святейшим Престолом и Русской Православной Церковью, а во второй половине дня – в межконфессиональной конференции в Папском Университете Святого Фомы Аквинского, посвящённой теме: «Святые – знаки и семена единства». В интервью корреспонденту Ватиканского радио иерарх рассказал о путях сближения двух Церквей в контексте современных вызовов:

«Это сотрудничество я называю стратегическим альянсом между католиками и православными. Я имею в виду, что мы не имеем сейчас возможности решить все накопившиеся проблемы богословского и экклесиологического характера, но ничто не препятствует нам трудиться вместе и ощущать себя не соперниками, а союзниками. Для этого от нас не требуются никакие компромиссы в области вероучения, для этого от нас не требуются какие-либо богословские соглашения или унии: для этого требуется только добрая воля. Мы должны понимать, что будущее христианства находится в наших руках. Но христианство в разных регионах мира нередко оказывается во враждебном окружении. Для того, чтобы сохранить христианство, мы должны научиться действовать вместе, и это касается не только Ближнего Востока, – это касается и Европы, и Америки, где христианские ценности ставятся под сомнение, подвергаются критике и нередко вообще изгоняются из общественной жизни, – заявил представитель Московского Патриархата. – Мы должны научиться защищать такие наши ценности, как брак, понимаемый как союз между мужчиной и женщиной, созданный с целью рождения и воспитания детей. Я назвал только некоторые области, в которых нам открывается очень широкое поле для сотрудничества и совместного действия».