Папа Франциск прибыл в Папуа – Новую Гвинею (+ ФОТО)

Начался второй этап 45-го апостольского путешествия Папы Франциска: в Независимое государство Папуа – Новая Гвинея. С 6 по 9 сентября Епископ Рима посетит города Порт-Морсби и Ванимо, и его поездка станет вторым визитом Епископа Рима в эту страну после Иоанна Павла II в 1984 году. Сообщает русская служба Vatican News.

Самолёт A330-Garuda Indonesia со Святейшим Отцом на борту приземлился в 19.06 по местному времени в Международном аэропорту имени Джексонса в столице Порт-Морсби.

У трапа самолёта ватиканского гостя тепло приветствовали представители гражданских и церковных властей, а также дети в традиционных одеждах, подарившие ему букеты цветов. После торжественной церемонии Папа Франциск направился в резиденцию апостольской нунциатуры.

На следующий день, в субботу 7 сентября, пройдёт ряд мероприятий: встреча с генерал-губернатором в Доме правительства, а также с представителями властей и общественных организаций в APEC Haus. Во второй половине дня Святейший Отец навестит детей в профессионально-техническом училище Caritas. Заключительным моментом дня станет встреча с духовенством Папуа – Новой Гвинеи и Соломоновых Островов, с местными катехизаторами и богопосвященными лицами. Она состоится в святилище Пресвятой Девы Марии – Помощницы христиан.