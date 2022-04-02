Папа Франциск прибыл на Мальту (+ ФОТО)

Утром 2 апреля – по приглашению президента Республики Мальта, властей и Католической Церкви страны – Папа Франциск начал 36-й международный апостольский визит на Мальту, проходящий под девизом «Оказали нам немалое человеколюбие» (Деян 28,2). Сообщает русская служба Vatican News.

В течение двух дней Святейший Отец посетит города Валлетта, Рабат, Флориана и остров Гозо.

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В 8 часов 30 минут самолёт с Папой Франциском на борту вылетел из аэропорта Фьюмичино и в 10 часов прибыл в средиземноморское островное государство. Во время перелёта, отвечая на вопрос журналиста о возможном Папском визите на Украину, Епископ Рима ответил, что такое предложение принято во внимание.

В международном аэропорту Мальты Святейшего Отца встречали представители государственных властей и поместной Католической Церкви. После приветственной церемонии состоялся визит вежливости к президенту Республики и премьер-министру во Дворце магистров Мальтийского ордена в Валлетте.

Следующим этапом поездки станет встреча с представителями властей и дипломатического корпуса. По этому случаю Папа Франциск произнесет свою первую речь. После обеда и короткого отдыха в апостольской нунциатуре Святейший Отец отправится из Валлетты на остров Гоцо. В половине шестого вечера Папа возглавит молебен в национальном святилище «Та Пину» и произнесёт проповедь.

Возвращение на остров Мальта запланировано на 19 часов 30 минут; Святейший Отец завершит первый день апостольского визита в резиденции нунциатуры.

Комментируя предстоящую поездку на Мальту, на общей аудиенции 30 марта Епископ Рима сказал: «Апостольский визит станет возможностью прикоснуться к истокам возвещения Евангелия, лично познакомиться с христианской общиной с живой тысячелетней историей, встретиться с жителями этой страны, расположенной в центре Средиземноморья и на юге европейского континента, которая сегодня ещё больше принимает множество братьев и сестёр, ищущих убежища».