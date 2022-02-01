Папа Франциск предложил поразмышлять о практике взимания налогов в свете Евангелия

31 января Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов от Управления итальянской налоговой службы и в своей речи поделился с ними некоторыми евангельскими наставлениями, которые могут стать подспорьем в их работе. Сообщает русская служба Vatican News.

В Священном Писании, отметил Епископ Рима, часто упоминается практика налогов: с древних времён она была частью повседневной жизни. Евангелие говорит об истории мытарей Закхея (см. Лк 19,1-10) и Матфея, будущего евангелиста (см. Мф 9,9-13). Встреча с милосердным Христом в корне изменила жизнь этих людей, а новое мировоззрение побудило их служить нуждающимся, помогать братьям и сёстрам, согласно наставлениям их Учителя: «Библия не демонизирует деньги, но призывает использовать их правильно, не становиться их рабами и не делать из них идолов». При этом, взимая и уплачивая налоги, необходимо руководствоваться тремя важными принципами.

Первый принцип, законность, является гарантией равенства и «защищает всех». В сфере налогообложения, подчеркнул Святейший Отец, принцип законности – это способ сбалансировать общественные отношения, противостоять коррупции, несправедливости и неравенству, защитить достоинство бедных и последних, «которые всегда рискуют быть раздавленными сильными мира сего». Когда налогообложение справедливо, оно всегда направлено на общее благо, но для этого требуется подготовка и глубокое понимание «всеобщего предназначения благ, как гласит социальная доктрина Церкви, унаследованная от Священного Писания и Отцов Церкви».

Вторым принципом является беспристрастность. «Ваша работа, – сказал налоговикам Понтифик, – выглядит неблагодарной в глазах общества, которое ставит частную собственность во главу угла». Наряду со случаями уклонения от уплаты налогов, незаконными платежами и распространением нелегальности, нужно говорить о честности многих людей, которые не уклоняются от долга, платят налоги и тем самым вносят вклад в общее благо. Беспристрастность работы налоговой службы «подтверждает, что нет граждан, которые были бы лучше других на основании их социальной принадлежности, но все признаются добросовестными строителями общества». Нужно также говорить о «ремесле общего блага», потому что «честная совесть – это истинное богатство общества».

Третий принцип – это прозрачность. Евангельская история мытаря Закхея говорит об обращении человека, который не только осознал собственный грех обмана бедных, но и понял, что «логика накопления для самого себя изолирует человека от других». Закхея до глубины сердца тронула безусловная любовь Иисуса, и мытарь отдал половину своих накоплений нищим, возвратив вчетверо больше тем, кого ограбил. Таким образом, Закхей «придал прозрачность деньгам, которые проходили через его руки». Налоговики и те, кто распоряжаются общим благом, «несут серьёзную ответственность за то, чтобы не обогащаться самим». Прозрачность в управлении деньгами формирует у людей высокую мотивацию к уплате налогов, «особенно если их сбор помогает преодолеть неравенство, инвестировать в новые рабочие места, обеспечить эффективное здравоохранение и образование для всех, создать инфраструктуру, облегчающую социальную жизнь и экономику».

Завершая аудиенцию, Папа Франциск вверил делегатов Управления итальянской налоговой службы заступничеству святого Матфея, дабы евангелист поддерживал их старания на путях законности, беспристрастности и прозрачности.