Папа Франциск пожертвовал 1 миллион евро на жильё для бедных

Нехватка доступного жилья в Риме остаётся одной из наиболее острых социальных проблем. В попытке её решения Папа Франциск сделал значимый вклад, пожертвовав 1 миллион евро в Фонд имени отца Роберто Сарделли. Средства направят на переоборудование бывшего дома для священников в 20 квартир, которые предназначены для семей, особенно нуждающихся в поддержке.

О пожертвовании Папы впервые сообщили 30 января во время встречи, посвящённой памяти отца Сарделли, в римском приходе Святого Поликарпа. Однако о сумме стало известно только недавно — её раскрыл в своём письме епископ-наместник Рима Бальдассаре Рейна, обратившись к священнослужителям Римской епархии. В этом письме кардинал подчеркивает, что подготовка к Юбилею семинаристов, который пройдёт с 23 по 27 июня, должна включать не только духовное осмысление, но и конкретные шаги в поддержку нуждающихся. Именно в этом контексте Церковь Рима обратила особое внимание на жилищный кризис.

Иерарх напомнил, что на епархиальном собрании 25 октября прошлого года, в ходе которого Папа Франциск присутствовал в Латеранской базилике, обсуждалась нехватка доступного жилья. Этот вопрос был представлен компетентным властям как один из ключевых вызовов, требующих конкретного решения.

Фонд Сарделли был создан в память о священнике, посвятившем свою жизнь помощи бездомным. В своей миссии он помогал нуждающимся обрести достойные условия жизни. Сегодня фонд продолжает его дело, собирая средства для помощи семьям, не имеющим гарантий для аренды или испытывающим трудности с оплатой жилья.

В завершение кардинал Рейна призвал священников и мирян присоединиться к инициативе и внести пожертвования в фонд. Он выразил надежду, что этот шаг вдохновит ещё больше людей поддержать нуждающихся и усилит социальную миссию римской Церкви в борьбе с жилищным кризисом.



Источник: русская служба Vatican News