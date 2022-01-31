Папа Франциск поздравил президента Маттареллу с переизбранием на высший пост Италии

В телеграмме итальянскому президенту Папа говорит о духе щедрой готовности, с которым Серджо Маттарелла принял своё переизбрание в это время пандемии и неопределённости, передает Vatican News.

Теперь Ваше служение ещё более необходимо для укрепления единства: с такими словами Папа Франциск приветствовал переизбрание президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы. В телеграмме, направленной 29 января на имя главы государства, Епископ Рима Папа выражает «сердечные поздравления по поводу его переизбрания на высший пост Итальянской Республики», а также свои наилучшие пожелания в выполнении высокой задачи, которую Серджо Матарелла «принял с великодушной готовностью».

«Наши времена отмечены пандемией, распространением многочисленных трудностей и неопределённости, особенно в рабочей среде; ростом страха и бедности, которая ведёт к замкнутости в себе: именно теперь, – подчёркивает Папа, – Ваше служение наиболее необходимо для укрепления единства и ободрения страны».

Папа Франциск заверяет переизбранного главу государства в своих молитвах, дабы он «и далее поддерживал возлюбленный итальянский народ в созидании всё более братского сосуществования и призывал людей с надеждой смотреть в будущее. Пусть святые покровители Италии сопровождают Вас и ходатайствуют за Вас», – пишет в конце телеграммы Папа Франциск.