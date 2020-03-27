Папа Франциск повторно сдал анализ на коронавирус – результат оказался отрицательным

Папа Римский Франциск второй раз сдал анализ на коронавирус COVID-19. И вновь, как в начале марта, результат оказался отрицательным, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на I.Media.

Понтифик повторно обратился к врачам после того, как у одного из постоянно проживающих в Доме Святой Марфы, ныне являющимся Папской резиденцией, был диагностирован коронавирус, сообщил 26 марта итальянский ресурс «Fatto Quotidiano». Святой Престол пока что не комментировал данную информацию.

Близкому сотруднику Папы – прелату, работающему в итальянской секции Госсекретариата Ватикана – был на днях поставлен диагноз: COVID-19. Об этом 25 марта сообщила итальянская газета «Messaggero». Прелат, имя которого не разглашается, был госпитализирован в римскую Клинику Джемелли. Заболевший проживал в Доме Святой Марфы, в котором со времени своего избрания на Престол Святого Петра в 2013 году поселился Папа Франциск. После того как прелату (сообщается, что он родом из Ломбардии) был поставлен диагноз, Папа Бергольо тоже прошел тест. По информации «Fatto Quotidiano», результат был отрицательным. Ранее Франциск сдавал анализ на COVID-19 3 марта.

Вместе с последним заболевшим число сотрудников Ватикана, инфицированных опасным вирусом, составило пять человек. Все они находятся либо дома, либо в больницах Рима. В Доме Святой Марфы приняты все меры для обеспечения безопасности его постояльцев. В частности, было решено, что Папа Франциск в ближайшее время будет питаться не в общей столовой, расположенной на первом этаже, а в своих апартаментах на третьем этаже здания.

Вопрос о переезде Папы Бергольо в более безопасное место пока что не рассматривается, пишет «Fatto Quotidiano». Каждое утро он продолжает служить Мессу в часовне Святого Духа, находящейся в резиденции. На богослужении присутствуют немногие священники и сестры-монахини, работающие в Доме Святой Марфы. Что касается традиционных Общих аудиенций по средам и полуденных молитв Angelus в воскресные дни, то они проводятся в трансляции on-line из Частной Папской библиотеки Апостольского дворца. Площадь Святого Петра закрыта для посещений начиная с 10 марта и – пока что – до 3 апреля.

На конец четверга, 26 марта, коронавирус поразил в Италии боле 80 000 человек. Из них скончалось 8 215, сообщает сайт worldometers.info.