Папа Франциск посетит в начале мая Болгарию и Северную Македонию

С 5 по 7 мая с.г. Папа Франциск посетит с Апостольским визитом Болгарию и Республику Северная Македония.

По сообщению Зала печати Ватикана, в воскресенье 5 мая Святейший Отец вылетит из Рима в столицу Болгарии Софию. После приветственной церемонии и визита вежливости к президенту страны Папа встретится с представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса на площади Атанаса Бурова. Затем Епископ Рима посетит Патриарха и Священный Синод Болгарской Православной Церкви и помолится в частном порядке перед престолом Святых Кирилла и Мефодия в Патриаршем соборе. На площади перед храмом Святейший Отец возглавит полуденную молитву Regina Caeli («Царица Небесная»), а во второй половине дня возглавит св. Мессу на столичной площади Князя Александра I.

В понедельник 6 мая Папа Франциск посетит лагерь беженцев в Софии, а затем отправится в город Раковски, где проживает основная часть болгарских католиков. В местной церкви Святейшего Сердца Иисуса Епископ Рима возглавит торжественную Мессу с обрядом Первого Причастия. После обеденной трапезы с болгарскими католическими епископами в монастыре сестёр-францисканок запланирована встреча с католической общиной в церкви Святого Михаила Архангела. В пять часов пополудни Папа вернётся в Софию: на площади Независимости он примет участие в молитве о мире с представителями различных вероисповеданий Болгарии.

Утром 7 мая Епископ Рима прибудет в столицу Северной Македонии Скопье, где сразу же встретится в Президентском дворце с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса. Затем вместе с некоторыми религиозными лидерами Святейший Отец помолится у подножия Мемориала Матери Терезы Калькуттской, родившейся в Скопье в 1910 году. После встречи с бедными Папа возглавит святую Мессу на площади Македонии. После обеда состоится экуменическая и межрелигиозная встреча с молодёжью в столичном Пастырском центре, а также встреча со священниками, монашествующими и семьями в католическом Кафедральном соборе столицы. После прощальной церемонии в аэропорту Святейший Отец покинет балканскую страну и вернется в Рим в половине девятого вечера.

Источник: Vatican News