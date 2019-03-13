Папа Франциск посетит с визитом Японию в ноябре этого года

Папа Римский Франциск намерен посетить Японию в ноябре этого года. Понтифик планирует побывать в Токио и Нагасаки – городе, в котором христиане «сохранили пламя веры», заявил архиепископ Нагасаки Иосиф Мицуаки Таками.

Направляясь 23 января в Панаму, Папа Бергольо неофициально сообщил журналистам, находившимся на борту его самолета, что он хотел бы посетить в ноябре Японию. Несколькими часами позже исполняющий обязанности главы пресс-службы Ватикана Алессандро Джизотти заявил, что «апостольский визит Папы в Японию находится на стадии изучения». «Известно, что Папа поедет в Токио и Нагасаки», – заявил в интервью ACIStampa архиепископ Таками. Нагасаки особенно дорог католикам, потому что только в этом городе христианская община сохранилась в период жестоких гонений на Церковь, продолжавшийся в Японии с 1614 до 1854 года. «Здесь история христианства не прерывалась на протяжении четырехсот лет», – отметил японский иерарх.

По словам архиепископа Таками, побывавшего в 2013 году на частной аудиенции у Папы Франциска, Понтифик сказал ему, что поездка в Нагасаки могла бы стать еще одним поводом заявить о безнравственности применения ядерного оружия. В августе 1945 года этот японский порт стал вторым после Хиросимы городом, на который была сброшена атомная бомба. Бомбардировка 9 августа навсегда осталась в памяти жителей. Среди ее жертв, численность которых оценивается в 60-80 тысяч человек, были и родственники архиепископа Таками.

Сегодня количество католиков в Японии почти достигло «мертвой точки», с горечью признался архиепископ. Причина этого – материализм, который не дает развиваться вере. Высокопреосвященный Таками выразил надежду, что визит Папы послужит пробуждению христианской веры и поможет побороть предубеждение, которое многие японцы до сих пор испытывают по отношению к этой религии. «Хотя католики пользуются уважением в японском обществе, они всё еще недостаточно представлены в публичной жизни страны», – посетовал архиепископ Нагасаки.

Источник: Благовест-инфо