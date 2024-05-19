Папа Франциск посетил с пастырским визитом Верону (+ ФОТО)

Утром 18 мая Папа Франциск отправился с пастырским визитом в Верону по случаю 1650-летия со дня смерти покровителя города св. Зенона. Подробности передает Vatican News.

После приветственной церемонии на площади около стадиона им. Бентегоди Святейший Отец встретился в базилике Сан-Дзено-Маджоре с местным духовенством и монашествующими.

В своей речи Папа размышлял над ключевыми аспектами их служения: призвании и миссии. Нужно всегда помнить момент, когда Господь обратил на нас милосердный взгляд и позвал следовать за Ним. Миссионер должен обладать дерзновением и предприимчивостью, подчеркнул Епископ Рима, напомнив, что многие веронцы создавали «святые братства» помощи бедным. От пастырей требуется святость и отвага в благовестии и делах милосердия, умение распознать знаки времени, а от исповедников – безусловное милосердие к кающимся. Люди Церкви должны вдохновляться Евангелием, свидетельствовать о Божьей благости и повсюду сеять любовь, которая сильнее ненависти и смерти.

Затем Папа побеседовал с детьми и молодёжью на площади Сан-Дзено, подчеркнув, что призыв Господень всегда наполняет сердце радостью, которая сопутствует добрым делам. Иисус просит учеников быть «знаком мира», и теперь, когда на земле столько войн, важно избегать ссор, уметь слушать других и делиться с ними. Чтобы сохранить веру в трудные времена, нужно смело идти против течения, слушать своё сердце и делать добро ближним, посоветовал Святейший Отец.

После беседы с юными веронцами Папа возглавил в городском амфитеатре миротворческую встречу, выслушал трогательные свидетельства палестинцев и израильтян, стремящихся к миру и прощению, и ответил на некоторые вопросы участников.

После полудня Святейший Отец посетил следственный изолятор Монторио, где побеседовал с заключёнными, администрацией и волонтёрами, отметив важность человечности и милосердия в подобных – часто переполненных – местах, обозначенных напряжённостью и трудностями. Папа призвал сотрудников улучшать условия жизни в тюрьмах и выразил скорбь по поводу самоубийств в местах лишения свободы: жизнь бесценна, и у человека всегда есть надежда. Папа призвал заключённых говорить Богу о своём страдании и помогать друг другу переносить его. Предстоящий Святой год милосердия и обновления – это прекрасный повод преодолеть прошлые ошибки и сосредоточиться на будущем. В конце встречи Епископ Рима благословил тюремный персонал и заключённых, а затем пообедал вместе с ними.

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Позднее Папа Франциск возглавил в древнеримском амфитеатре Вероны мероприятие «Арена мира», которое объединило церковные и гражданские власти, движения и ассоциации темой миротворчества.

Трогательным свидетельством прощения поделились Маоз Инон, израильтянин, чьи родители погибли во время атаки ХАМАС 7 октября прошлого года, и Азиз Сара, палестинец, чей брат был убит в Газе. На их братские объятия Папа и все двенадцать с половиной тысяч участников ответили долгими аплодисментами, разделяя их боль из-за войны на Святой Земле. Епископ Рима призвал всех в тишине помолиться о Божьем даре мира.

«Подумаем о детях на этой войне, на многих войнах… Какое их ждёт будущее? Я вспоминаю украинских детей, которые приезжают в Рим: они разучились улыбаться. Дети на войне лишаются улыбок. Подумаем о стариках, которые всю жизнь работали над развитием этих двух стран, а теперь… поражение. Историческое поражение и поражение для всех нас».

Отвечая на вопросы участников встречи, Папа отметил, что культура индивидуализма угрожает социальным связям и пониманию власти, поэтому для создания благополучного будущего руководители должны ценить участие и сотрудничество всех членов общества, особенно молодёжи, которую нужно воспитывать вовлечённости.

Епископ Рима подчеркнул: христианским ответом на растущую несправедливость в мире должно быть подражание Иисусу, то есть принятие стороны самых малых, слабых и отверженных, которых необходимо выслушивать и защищать. Личное обращение, перемена образа жизни способно изменить мир.

Отвечая на очередной вопрос, Папа отметил, что противостояние разных идей, конфликты и напряжённость присущи любому обществу, и решать их следует через диалог, внимательное слушание, уважение к другому человеку и признание его заслуг. «Диалог и уважение созревают, когда мы делаем что-то вместе, когда вначале соединяем руки».

К участникам мероприятия обратились с видеопосланием еврейские и палестинские матери, которые на разных уровнях вовлечены в дело миротворчества. В ответ Епископ Рима подчеркнул роль женщин в достижении мира на земле; грядущее зависит от народов, а не только от лидеров и элит, каждый призван сеять надежду, а не разрушение и страх, становиться строителями мира:

«Вы, ткачихи и ткачи диалога на Святой Земле, просите мировых лидеров прислушаться к вашему голосу, вовлечь вас в переговорные процессы, дабы соглашения рождались из реалий, а не из идеологий: у идеологий нет ног, чтобы ходить, нет рук, чтобы исцелять раны, нет глаз, чтобы видеть страдания других. Мир создается ногами, руками и глазами вовлечённых в него народов».

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Пастырская поездка Папы Франциска в Верону завершилась Св. Мессой на стадионе им. Бентегоди. Организаторы приложили немало усилий к тому, чтобы, соблюдая все литургические каноны, превратить этот своеобразный храм спорта в место духовной встречи. Хор в полторы тысячи человек и оркестр сопровождали богослужение, вознося хвалу Господу и приветствуя преемника Петра.

В начале проповеди Святейший Отец привёл знаменательный библейский эпизод: посещая одну христианскую общину, апостол Павел обнаружил, что местные верующие и не подозревали о существовании Святого Духа (Деян 19,1-2). Порой современные верующие знают ненамного больше, отметил Папа, а ведь Святой Дух – протагонист христианской жизни. Мы все получили Его в Крещении и ещё больше в Миропомазании, но не всегда внимаем Его советам, особенно в распознавании добра и зла.

Епископ Рима напомнил о великом событии Пятидесятницы: как только сошёл Святой Дух, испуганные, прятавшиеся апостолы смело вышли проповедовать. Именно Святой Дух дарует дерзновение жить по-христиански, радикально изменяя жизнь верующих. Он собирает людей из разных народов, языков и культур, созидая Церковь в любви, единстве и гармонии. Таково чудо Пятидесятницы: преображение боязливых людей в храбрецов, объединённых в Церкви.

По словам Папы, мы все нуждаемся в Святом Духе, чтобы наполнить гармонией свои сердца, семьи, города, общество, рабочие места. «Противоположность гармонии – война, противоборство. Когда идёт война, когда люди сражаются друг против друга, это точно не дело Святого Духа, ибо Он созидает исключительно гармонию. Вместе с апостолами в день сошествия пребывала Пресвятая Дева Мария: попросим её о благодати стяжания Святого Духа», – сказал в конце проповеди Епископ Рима.