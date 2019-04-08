Папа Франциск посетил 20-й по счету римский приход и призвал верных не бояться сомнений

Папа Франциск посетил вечером в воскресенье 7 апреля очередной римский приход. На этот раз это был приход Св. Юлия, где Понтифик возглавил первую за последние три года Евхаристию: именно столько времени приходской храм был на реконструкции. Прежде, чем приступить к богослужению, Святейший Отец встретился с больными, с детьми, готовящимися к своему первому Святому Причастию, с подростками и молодежью, которые вскоре приступят к Миропомазанию, а также с молодоженами и молодыми людьми, готовящимися к Венчанию. Кроме того, Папа побеседовал с клиентами приходского Каритас — нищими и бездомными. Непосредственно перед началом Мессы он принял исповедь у нескольких верных.

В ходе общения с детьми и молодежью Папа Франциск, отвечая на их вопросы, признался, что и его временами посещали сомнения в вере, особенно перед лицом трудных ситуаций. При этом Понтифик призвал своих собеседников не бояться сомнений, а делиться ими с другими людьми, но прежде всего — с Иисусом и, таким образом, возрастать духовно. Ведь даже раздражение и слезы в присутствии Иисуса могут расцениваться как форма молитвы. Кроме того, Святейший Отец обратил внимание на такую обязанность христианина, как помощь людям, впавшим в грех. «Единственная ситуация, когда мы можем позволить себе смотреть на такого человека сверху вниз, — это когда мы помогаем ему подняться», — подчеркнул Папа.

В ходе Мессы он не стал говорить проповеди, заменив ее несколькими минутами индивидуальных размышлений после прочтения Евангелия. Перед началом Евхаристической Литургии Понтифик освятил главный алтарь реставрированного храма. Это был 20-й по счету визит Папы Франциска в приходы Римской епархии, начиная с апреля 2013 г., когда он приступил к исполнению служения Преемника Апостола Петра.

По материалам Vatican News