Папа Франциск, посещая Маврикий, встретился с будущим представителем Англиканского Сообщества при Святом Престоле

В ходе своего Апостольского визита на Маврикий Папа Франциск встретился с местным англиканским епископом Джеральдом Джеймсом Иэном Эрнестом, который в скором времени переберется в Рим, чтобы занять там пост постоянного представителя Англиканского Сообщества при Святом Престоле. По словам англиканского иерарха, он собирается захватить с собой в Вечный Город полученный им богатый опыт экуменических отношений. «Маврикий приобрел просто замечательный экуменический опыт за последние 45 лет, — сказал он, — с момента учреждения соответствующих структур. У нас здесь множество совместных инициатив. Обе Церкви акцентируют то, что их объединяет». Архиепископ Эрнест упомянул в этой связи пример средней школы на острове Родригес, которой католики и англикане руководят совместно. «Мы также устраиваем совместные библейские чтения, проводим курсы по богословию. К тому же и я, и кардинал Пья весьма чувствительны к социальной проблематике: мы совместно высказались на тему абортов и незаконного оборота наркотиков, мы выступаем с общим Рождественским посланием, мы приглашаем к сотрудничеству иные христианские конфессии. Мы вместе трудимся на ниве образования и формирования гражданского общества».

По материалам Vatican News