Папа Франциск помолится о мире рядом с Колизеем

По сообщению Зала печати Ватикана, Папа Франциск примет участие в заключительной церемонии молитвенной встречи о мире, организованной Общиной Святого Эгидия.

35-я молитвенная встреча будет посвящена теме «Народы-братья, будущее Земли. Религии и культуры в диалоге»; она будет проходить 6 и 7 октября в Риме и станет продолжением «духа Ассизи», который с 1986 года – по желанию святого Иоанна Павла II – объединяет молитвенные намерения представителей мировых религий.

Традиционный молебен состоится в следующий четверг, 7 октября, во второй половине дня на площади рядом с Колизеем.

Нынешний молебен состоится в контексте кризиса здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19, а также многочисленных военных конфликтов в разных частях планеты.



Источник: Vatican News