Папа Франциск покинул больницу им. Джемелли и вернулся в Ватикан (ФОТО)

1 апреля в 10 часов 35 минут Папа Франциск был выписан из римской больницы им. Агостино Джемелли, где с 29 марта он проходил курс лечения от инфекционного бронхита.

Как сообщает Vatican News со ссылкой на директора Зала печати Маттео Бруни, прежде чем покинуть учреждение, Святейший Отец приветствовал и благословил руководство клиники, врачей и медработников, которые помогали ему в течение этих дней, а также многих посетителей и пациентов, собравшихся у фасада больницы.

Папа Франциск подошёл к родителям, потерявшим вчера вечером свою дочь, обнял их и вместе с ними вознёс молитву.

Покинув больницу, Святейший Отец посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился у чудотворной иконы «Спасение римского народа». Епископ Рима вверил Матери Христа детей, которых он встретил вчера в отделениях педиатрической онкологии и нейрохирургии, всех больных и тех, кто страдает от недугов и потери близких, отмечается в коммюнике ватиканской пресс-службы.

Папа Франциск вернулся в Дом Святой Марфы в 11 часов 30 минут.