Папа ответил на вопрос женщины, которой изменил супруг

В последнем номере ежемесячного издания Ватиканской базилики – «Площадь Святого Петра» — Папа Франциск отвечает на вопрос женщины, которой изменил супруг. Русская редакция Vatican News опубликовала этот вопрос и ответ на него Святейшего Отца в своей постоянной рубрике «Трудные вопросы».

ВОПРОС:

«Дорогой Святейший Отец, в руках у меня журнал “Площадь Святого Петра”, а на глазах слёзы. Я узнала, что муж больше года изменял мне с более молодой. Мотив: я просила его о ребенке, а он отвечал, что не готов. Несмотря на сильнейшую боль, я поставила наш брак на первое место и попыталась восстановить доверие и надежду, прося Святого Духа о силе прощения. Я увидела, что он искренне раскаялся и приобщился к вере, начал молиться вместе со мной каждый день и сопровождал меня на Мессу по воскресеньям. Но он продолжал обманывать меня все эти месяцы, общался с той женщиной и согласовывал с ней ложь, которую они мне говорили, чтобы скрыть самые серьезные факты. Я чувствуя себя раненой, обманутой, униженной и растерянной. Как найти силу, чтобы всё это простить? Как снова поверить его словам? Как отдалить от моего сердца память обо всем, что он делал с другой женщиной, даже в нашем собственном доме? Я растеряна и одинока, хотя в сердце все еще очень его люблю. Я хочу лишь какого-нибудь знака, чтобы понять: простить непростительное – это правильно, я не утратила достоинства, Бог рядом и Он меня поддерживает. Спасибо от всего сердца, Папа Франциск».

ОТВЕТ:

«Дорогая Катя, прощать нелегко, особенно если предают в любви, в словах, в доверии. В Евангелии Иисус увещает нас прощать всегда, как мы читаем в Евангелии от Матфея (Мф 18,21-35). Бог прощает всегда и хочет, чтобы и мы поступали так же. Как я написал в четвертой главе Amoris laetitia (апостольском увещании от 2016 года после Синода на тему семьи), любовь выходит за рамки справедливости и изливается безвозмездно, потому что мы даром получили и даром отдаем (ср. Мф 10,8). Но все же каждая история всегда уникальна, непохожа на другие и единственная в своем роде. Прощение – свободное, личное деяние, которое черпает силу от Духа, от благодати и от любви Бога. Ваш вопрос, Катя, по сути, дает понять, что вопрос прощения, — которое, повторяю, всегда дар и личный человеческий акт, — следует отделять от позитивной динамики брачной истории. Эти аспекты могут переплетаться (одно благоприятствует другому и наоборот), но нужно учесть и соотношение между личным путем прощения, исцеляющего раны и прорабатывающего всякую обиду и суждение о жизни другого, и испытанием брака как совместной жизни в любви и истине: оно идет отдельно от способности прощать. “В некоторых случаях внимание к собственному достоинству и к благу детей заставляет твердо ограничить чрезмерные требования другого, поставить барьер жестокой несправедливости, насилию, хроническому неуважению. В таких случаях раздельное проживание неизбежно. Порой оно может даже оказаться нравственно необходимым, если необходимо оградить более уязвимого супруга или маленьких детей от тяжелых ран, наносимых насилием, жестокостью, унижением, эксплуатацией, пренебрежением и безразличием”. Вы просите о знаке, чтобы понять: простить непростительное – это правильно. Да, это правильно, но это не единственное, что нужно сделать. Катя, перечитайте также четвертую главу Amoris laetitia. Любовь в браке нужно постоянно совершенствовать, взирая на Иисуса, на Марию, на славословие любви, возносимое святым Павлом. Если есть любовь, то любовь способна долготерпеть, она может всё залатать и исправить. В этом стремлении к настоящей любви – с терпением, радушием, доброжелательностью, взаимностью, — Вы, Катя, можете попросить своего мужа проделать вместе с Вами путь с сопровождением, например, провести несколько встреч с христианской четой, которая занимается помощью израненным супругам, делясь с ними жизненным опытом, опытом трудностей, прощения и примирения. В приходах есть пары, исполняющие это служение, иногда они обладают специфической компетенцией (в области консультирования или психологической поддержки). Иногда эти пары сами имеют за плечами опыт серьезных проблем и теперь живут в умиротворении. Их важно выслушать. Это и может стать знаком, о котором Вы просите. Конечно, этот путь может быть с препятствиями, но вместе можно пережить подлинное супружеское обращение. Молитвой и прощением, которые созидают и укрепляют обращение каждого, благо возрастает и может одолеть любое зло. Для Бога нет ничего невозможного. Будем надеяться, что Ваш супруг согласится пройти этот новый путь, потому что, если между супругами есть любовь, то эта любовь может излечить любую рану и возродить брак. Я же буду молиться о Вас, Катя, и о Вашем супружестве. Вы же не забудьте помолиться обо мне».