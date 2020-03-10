Папа Франциск отслужил Мессу в Доме Святой Марфы за больных коронавирусом

Утром 9 марта Папа Франциск отслужил в часовне Дома Святой Марфы Мессу, которая посредством Vatican Media передавалась по итальянским телеканалам и через стриминговые платформы в Интернете. Епископ Рима пожелал, чтобы в течение ближайших дней его утренние богослужения транслировались в прямом эфире, выражая тем самым ежедневную близость к людям, пострадавшим от распространения COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«В эти дни я буду совершать Святую Мессу о нуждах людей, заражённых этой коронавирусной эпидемией, врачей, медсестёр, волонтёров, которые несут им большую помощь, родственников, стариков в домах престарелых, заключённых, лишённых свободы. Все вместе на этой неделе вознесём горячую молитву ко Господу: ‘Избавь меня, Господи, и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю Господа’». Этими словами Преемник Святого Петра начал богослужение.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над первым литургическим чтением из Книги Пророка Даниила, напомнив, что каждый верующий должен признавать себя грешником. «Первое чтение пророка Даниила – это исповедание грехов, – отметил Папа Франциск. – Люди признаются, что они согрешили: ‘Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны’. Таково признание грехов; признание того, что мы согрешили. Готовясь к Таинству Исповеди, мы должны провести так называемое испытание совести и посмотреть, что именно мы сделали перед Богом: в чём согрешили. Необходимо признаться в грехе».

Однако, подчеркнул Святейший Отец, истинное признание грехов должно оставаться в сердце кающегося: пойти на исповедь – это не просто выложить духовнику список своих прегрешений, а затем унести с собой прощение. Дело не в этом, – нужен ещё один шаг: глубокое признание нашего ничтожества, и этот перечень прегрешений «должен проникнуть в сердце». Пророк Даниил говорит: «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». Когда мы искренне сознаёмся и раскаиваемся в своих грехах, в нашем сердце должно зародиться чувство стыда, и это – благодать, о которой всегда следует просить Бога, отметил Святейший Отец. «Человек, потерявший стыд, утрачивает моральный авторитет, теряет уважение к себе со стороны других: он становится бессовестным». То же самое происходит и в наших отношениях с Богом: грех должен отражаться на наших лицах краской стыда. «Господи! – восклицает Даниил, – У нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобой». Но затем пророк говорит о Божьем милосердии, указал Понтифик.

«Когда мы не только помним о своих грехах, но чувствуем стыд, это трогает сердце Бога, и Он отвечает милостью. Путь к встрече с Божьим милосердием – это стыд за скверные вещи, которые мы совершили. Поэтому, когда мы пойдём на исповедь, мы будем не только перечислять свои грехи, но и говорить о чувстве растерянности, о нашем стыде за то, что мы так поступили с Богом, – безмерно добрым, милосердным и справедливым. Попросим же сегодня о милости стыда за свои грехи. Пусть Господь дарует всем нам эту благодать», – подвел итог Папа Франциск.