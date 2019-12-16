Папа Франциск отслужил Мессу для проживающих в Риме филиппинцев и призвал их стать «контрабандистами веры»

«Мы призваны быть закваской в обществе, которое зачастую уже не в состоянии наслаждаться Божьей красотой и ощущать благодать Его присутствия», – сказал Папа Франциск, проповедуя в ходе Святой Мессы, которую он возглавил в воскресенье 15 декабря с.г. в соборе Святого Петра. Месса была предназначена для филиппинской общины города Рима по случаю начала «Simbang-Gabi» – традиционной филиппинской предрождественской «девятидневки».



Комментируя библейские чтения третьего воскресенья Адвента, Святейший Отец обратил внимание на то обстоятельство, что пророк Исаия призывает всю землю радоваться пришествию Господа, приносящего спасение Своему народу. «Всей земле» надлежит радоваться, поскольку спасение «Своему народу» на самом деле предназначено всем без исключения. Но «особую нежность» при этом Господь проявляет к «самым уязвимым и самым бедным представителям Своего народа». Респонсорный псалом напоминает о тех «уязвимых», которые заслуживают исключительного призрения со стороны Господа. Это «обитатели экзистенциальных периферий», древних и современных. В Иисусе спасающая Божия любовь «становится осязаемой на ощупь»: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют… «Не звук трубы или военный триумф, не суд над грешниками и их осуждение, но освобождение от зла и свидетельство милосердия и мира стали знамениями приближения Царствия Божия». В настоящее время, – продолжил Папа, – мы готовимся отпраздновать таинство воплощения Эммануила, «Бога-с-нами», творящего чудеса, что является признаком наступления Его Царства. «И поскольку, – добавил он, – экзистенциальные периферии густо населены до сих пор, нам следует молить Господа, чтобы Он ежегодно возобновлял чудо Рождества, используя нас в качестве инструментов Своей милосердной любви к самым малым мира сего».



В этом контексте Преемник Святого Петра напомнил, что для того, чтобы «должным образом приготовиться к этому новому излиянию благодати», Церковь установила для верных своих период Адвента, предназначенный к тому, чтобы «пробудить в сердцах ожидание Господа и приумножить молитву». В свою очередь, поместные Церкви «внедрили разнообразие благочестивых практик». Так на Филиппинах вот уже несколько веков известны «предрождественские девятидневки», именуемые также «Simbang-Gabi» («Ночная Месса»): на протяжении девяти предшествующих Рождеству дней верующие на рассвете собираются на специальные Евхаристические богослужения. «В течение последних десятилетий, благодаря филиппинским мигрантам, этот благочестивый обычай распространился за пределы национальных границ Филиппин и укоренился также и в других странах. Уже много лет “Simbang-Gabi” служат в Римской епархии, а сегодня мы все вместе совершаем ее здесь, в базилике Святого Петра», – сказал Святейший Отец, притом добавив, что посредством этих богослужений «мы готовимся к Рождеству в духе слова Божьего», «проявляя завещанную нам от Бога любовь и нежность ко всем без исключения людям, в особенности же к самым нуждающимся».



«А вам, дорогие братья и сестры, покинувшим родную землю в поисках лучшего будущего, вручена особая миссия. Так пусть же ваша вера станет подлинной “закваской” в тех приходских сообществах, к которым вы сегодня относитесь. Призываю вас приумножать оказии для встречи, чтобы активно делиться своим культурным и духовным богатством, в то же время обогащая себя опытом других верующих и их традиций. Все мы призваны совместно созидать единство в многообразии, что составляет характерную черту Царствия Божия, основанного Иисусом Христом, Сыном Божьим, ставшим человеком», – призвал своих слушателей Предстоятель Вселенской Церкви, еще раз подчеркнув, что все мы призваны возвещать Благую Весть спасения «всеми языками, чтобы достичь ею как можно больше людей».



«Так будьте “контрабандистами веры”», – пожелал Папа Франциск в заключение, прощаясь с участниками Евхаристического богослужения. Попутно Понтифик вспомнил, как два года тому назад, встречаясь в это же время с проживающей в Италии украинской общиной, он отметил особую роль набожных иностранцев, работающих в итальянских семьях: порой им удается заново пробудить веру там, где она уже практически полностью угасла.



По материалам Vatican News