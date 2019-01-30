Папа Франциск обратился к Трибуналу Римской Роты

Новый сезон в судебной системе Ватикана традиционно начинается с аудиенции Трибунала Священной Римской Роты у Святейшего Отца. На этот раз она имела место во вторник 29 января. Римская Рота — это один из трех Высших трибуналов Святого Престола (наряду с Апостольской пенитенциарией и Верховным трибуналом апостольской сигнатуры). Название Рота («колесо») происходит из прошлых времён, когда судьи (аудиторы) собирались для слушания дел в круглой комнате.

Принимая во вторник судей, адвокатов и прочих работников Римской Роты, Папа Франциск особым образом подчеркнул обязанность Церкви предоставлять должную духовную и пастырскую поддержку супружеским парам, поскольку нынешнее секуляризованное общество не способствует возрастанию в вере, так что верным бывает нелегко жить в соответствии с требованиями Евангелия, включая и требования, предъявляемые к церковному Браку. Между тем, верность и единство — это важнейшие и абсолютно необходимые ценности не только в отношениях супругов, но и вообще в отношениях между людьми. И на эти два столпа супружеской жизни следует со всей отчетливостью указать людям, собирающимся вступить в брак, а в дальнейшем их укрепление требует постоянных пастырских усилий со стороны Церкви, со стороны епископов и священников, и это касается всех без исключения этапов семейной жизни. Супруги, верные своим обетам, живущие в согласии и любви, реализуют тем самым образ и подобие Божие, свидетельствуя миру, что неразрывный характер отношений в браке возможен.

Римский Первосвященник поблагодарил членов Трибунала Священной Римской Роты за то доброе дело по отношению к народу Божию, которое они творят в своем служении правосудию и правильному истолкованию законов о браке, основанных на принципах католического вероучения о браке и связанных с ним обязанностях, а в первую очередь — на его сакраментальной реальности.

По материалам Vatican News