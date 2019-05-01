Папа Франциск обратился к образу Иосифа Труженика

В конце общей аудиенции в среду 1 мая Папа Франциск приветствовал многочисленных паломников, собравшихся на площади Святого Петра, в особенности монашествующих, приходские группы, молодёжь, стариков, больных и молодожёнов. В своём обращении к верующим Епископ Рима напомнил, что в этот первый день мая литургически поминается святой Иосиф Труженик, небесный покровителя Вселенской Церкви:

«Пусть святой Иосиф, смиренный труженик из Назарета, направляет нас ко Христу, поддерживает самопожертвование тех, кто творит добро в этом мире, и ходатайствует за тех, кто потерял работу или не может её найти», — сказал Святейший Отец.