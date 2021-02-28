Папа Франциск обнародовал послание по случаю открытия юбилейного года святого Гавриила Скорбящей Богоматери

Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров:

Епископ Рима отмечает, что прошло сто лет с тех пор, как его предшественник Бенедикт XV канонизировал святого Гавриила (Франческо Поссенти), скончавшегося в монастыре Изола-дель-Гран-Сассо 27 февраля 1862 года в возрасте 24 лет. Христианское свидетельство молодого святого «настолько необычайно и уникально», что его можно считать примером для всей Церкви, особенно для новых поколений.

Папа Франциск духовно присоединяется к епархии, отцам-пассионистам, христианским общинам в Абруццо и Молизе, а также ко всем участникам столетнего юбилея, началом которого станет открытие Святых Врат местного святилища, воздвигнутого в честь этого небесного покровителя молодёжи. Епископ Рима надеется, что юбилейные мероприятия «возродят любовь и благочестие во всех, кто видит в этом возлюбленном святом образцового свидетеля Евангелия и заступника перед Богом»: «Гавриил был молодым человеком своего времени, жизнерадостным и увлечённым; его воодушевляло желание полноты жизни, побуждая выходить за пределы мирских и эфемерных реалий, чтобы обрести убежище во Христе. И сегодня он предлагает молодым людям осознать в себе стремление к жизни и самореализации, которое невозможно отделить от поиска Бога, от встречи с Его жизнеутверждающим Словом, от служения своим братьям, особенно самым уязвимым».

Папа Франциск отмечает, что своей короткой, но насыщенной жизнью святой оставил неизгладимое наследие. «Пусть пример этого молодого монаха-пассиониста – сильного в вере, стойкого в надежде и пылкого в милосердии – направит путь богопосвящённых лиц и мирян в духе пламенной любви к Богу и ближнему». В нынешнее время пандемии, принёсшей экономическую и социальную нестабильность, «необходимо, чтобы ученики Господа ещё больше становились инструментами единства и братства, передавая милосердие Христа другим и излучая его жестами конкретной близости, нежности и самоотдачи».

Завершая свое послание, Папа Франциск благословляет всех участников различных инициатив, направленных на то, чтобы прожить этот знаменательный юбилейный год в молитве и делах милосердия. Епископ Рима надеется, что они смогут заново открыть для себя Господа в лице каждого брата и сестры и принести им надежду и утешение.