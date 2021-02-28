Папа Франциск обнародовал послание по случаю открытия юбилейного года святого Гавриила Скорбящей Богоматери

Папа Франциск обнародовал послание по случаю открытия юбилейного года святого Гавриила Скорбящей Богоматери

Февраль 28, 2021

Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров:

Епископ Рима отмечает, что прошло сто лет с тех пор, как его предшественник Бенедикт XV канонизировал святого Гавриила (Франческо Поссенти), скончавшегося в монастыре Изола-дель-Гран-Сассо 27 февраля 1862 года в возрасте 24 лет. Христианское свидетельство молодого святого «настолько необычайно и уникально», что его можно считать примером для всей Церкви, особенно для новых поколений.

духовно присоединяется к епархии, отцам-пассионистам, христианским общинам в Абруццо и Молизе, а также ко всем участникам столетнего юбилея, началом которого станет открытие Святых Врат местного святилища, воздвигнутого в честь этого небесного покровителя молодёжи. Епископ Рима надеется, что юбилейные мероприятия «возродят любовь и благочестие во всех, кто видит в этом возлюбленном святом образцового свидетеля Евангелия и заступника перед Богом»: «Гавриил был молодым человеком своего времени, жизнерадостным и увлечённым; его воодушевляло желание полноты жизни, побуждая выходить за пределы мирских и эфемерных реалий, чтобы обрести убежище во Христе. И сегодня он предлагает молодым людям осознать в себе стремление к жизни и самореализации, которое невозможно отделить от поиска Бога, от встречи с Его жизнеутверждающим Словом, от служения своим братьям, особенно самым уязвимым».

Папа Франциск отмечает, что своей короткой, но насыщенной жизнью святой оставил неизгладимое наследие. «Пусть пример этого молодого монаха-пассиониста – сильного в вере, стойкого в надежде и пылкого в милосердии – направит путь богопосвящённых лиц и мирян в духе пламенной любви к Богу и ближнему». В нынешнее время пандемии, принёсшей экономическую и социальную нестабильность, «необходимо, чтобы ученики Господа ещё больше становились инструментами единства и братства, передавая милосердие Христа другим и излучая его жестами конкретной близости, нежности и самоотдачи».

Завершая свое послание, Папа Франциск благословляет всех участников различных инициатив, направленных на то, чтобы прожить этот знаменательный юбилейный год в молитве и делах милосердия. Епископ Рима надеется, что они смогут заново открыть для себя Господа в лице каждого брата и сестры и принести им надежду и утешение.

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