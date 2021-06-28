Папа Франциск об апостольстве в среде ЛГБТ

Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров:

Бог «приближается с любовью к каждому из Своих детей, ко всем и к каждому из них. Его сердце открыто для всех и каждого. Он – Отец». Об этом пишет Папа Франциск в кратком рукописном послании на испанском языке, адресованном отцу-иезуиту Джеймсу Мартину, который занимается апостольством в среде ЛГБТ. Поводом к посланию стал состоявшийся в Фордемском университете Нью-Йорка трёхдневный вебинар «Outreach 2021», посвящённый пастырскому попечению о католиках-гомосексуалистах. 27 июня священник опубликовал письмо Епископа Рима на своей страничке в «Твиттере».

«Стиль Бога, – пишет Папа Франциск, – обладает тремя особенностями: близостью, состраданием и нежностью. Таким образом (Господь) приближается к каждому из нас. Размышляя о твоей пастырской работе, я вижу, что ты постоянно пытаешься подражать этому стилю Бога. Ты – священник для всех, равно как Бог – Отец для каждого мужчины и для каждой женщины. Я молюсь, дабы ты продолжал в том же духе, оставаясь близким, сострадательным и преисполненным большой нежности».

Святейший Отец благодарит отца Джеймса Мартина за его пастырское усердие и «способность быть рядом с людьми с той же близостью, которую проявлял Господь Иисус и которая отражает близость Бога». «Я молюсь о твоих верных, твоих ‘прихожанах’, – пишет в заключение Преемник Святого Петра, – молюсь обо всех, кого Господь поставил рядом с тобой, чтобы ты заботился о них, защищал и помогал им возрастать в любви Господа нашего Иисуса Христа».