Папа Франциск о призвании исполнителей сакральной музыки

Утром 9 ноября Папа Франциск принял на аудиенции участников Третьего международного симпозиума «Церковь и музыка», посвященного интерпретации священной музыки. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Музыкальное произведение, сказал Папа, существует до тех пор, пока кто-то его исполняет, а значит, до тех пор, пока существуют его исполнители. «Хороший исполнитель вдохновлен большим смирением перед произведением искусства, ему не принадлежащим», — отметил Папа. Исполнитель всегда «стремится к совершенству, старается преобразиться внутренне и технически, чтобы передать красоту музыки», и особенно это относится к литургической сфере. Музыкант имеет много общего с исследователем Библии, считает Папа, а в более широком смысле — с теми, кто истолковывает знаки времени. В конечном счете, каждый христианин интерпретирует волю Божью в своей жизни, воспевая тем самым хвалу и благодарение Богу: «Этим же песнопением Церковь исполняет Евангелие на стезях истории».

Папа отметил необходимость диалога между автором, произведением и исполнителем, – этой теме и был посвящен проходивший в Ватикане симпозиум. Этот диалог – уникальный для каждого исполнителя, который, как и слушатель, «желает понять то, что красота, музыка, искусство позволяют нам узнать о Божественной реальности». «Я желаю себе и вам, – сказал Папа, завершая аудиенцию, – день за днем становиться еще лучшими толкователями Евангелия, красоты, которую Отец открыл нам в Иисусе Христе, в славословии, выражающем Божественное сыновство».