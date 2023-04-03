Папа Франциск: неоколониализм препятствует миру

Папа Франциск направил послание участникам международного саммита по вопросам колониализма, деколонизации и неоколониализма; конференция была организована по его просьбе Панамериканским комитетом судей по социальным правам и францисканской доктрине (COPAJU) и Папской академией общественных наук. Передает русская служба Vatican News.



Святейший Отец подчёркивает, что эта встреча в Ватикане является пространством для размышлений о нынешних проявлениях и последствиях колониализма с точки зрения справедливости и общего блага народов: на протяжении веков колониальный процесс значительно влиял на правовую и социальную эпистемологию.

Хотя «технически» в XXI веке уже нельзя говорить о географически колонизированных народах, термин колониализм сегодня широко используется в экономическом и идеологическом смысле; современный колониализм стал «виртуальным и скрытым, что затрудняет его обнаружение и нейтрализацию». В качестве примера Епископ Рима приводит Демократическую Республику Конго: уже более семидесяти лет эта страна независима, но сегодня она по-прежнему подвергается действиям, которые, с одной стороны, гарантируют ей некие преимущества, а с другой – ведут к эксплуатации её ресурсов. Более того, конфликт интересов сказывается на территории и населении, нанося очень серьёзный ущерб общему благу. Подобная динамика – с вариантами, связанными с геополитическими ситуациями – наблюдается во многих странах и регионах мира.

Столь же злободневным является феномен идеологической колонизации, стремящейся всё уравнять: она подчиняется менталитету, который не терпит различий и сосредоточен на текущем моменте, на индивидуальных потребностях и правах, часто пренебрегая обязанностями по отношению к самым слабым и уязвимым.

Современный колониализм стремится заменить свои подлинные причины историческим прочтением, которое оправдывает практику господства «естественными» недостатками колонизируемых, подчёркивает Святейший Отец. Никакая власть – политическая, экономическая, идеологическая – не вправе односторонне определять идентичность нации или социальной группы: «Порабощение и ограбление народов с помощью силы или культурно-политического проникновения – преступление». В этом контексте Епископ Рима подчёркивает необходимость как можно скорее покончить с неоколониальной практикой и производными от неё проявлениями расизма и социальной сегрегации. Мир не наступит, пока в политических системах не будет реальной интеграции отчуждённых народов.

Папа Франциск просит прощения за действия некоторых верующих, которые прямо или косвенно способствовали процессам политического и территориального доминирования над различными народами в Америке и Африке, а также за любые ошибки или упущения, которые произошли или происходят в настоящее время.

В конце послания Святейший Отец желает успехов участникам саммита и подтверждает свою твердую волю действовать в соответствии с социальной доктриной Церкви и работать над обращением вспять неоколониальных процессов, от которых страдает человечество.