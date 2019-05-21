Папа Франциск назвал прозелитизм главным врагом всякой миссии и евангелизации

Представители Папского института зарубежных миссий стали 20 мая гостями Святейшего Отца. Упомянутый Институт вскоре будет праздновать 170-летие своего основания в Милане. Миссия — это не что-то частное; она всегда является результатом благодати Божией. Не существует определенной школы для превращения в проповедников: если ты не ответишь на призвание Бога к евангелизации, ничего не получится. Первое слово и реальная инициатива всегда исходят от Бога, и только становясь сопричастными этому призыву, с Богом и в Боге, мы можем быть евангелизаторами, — считает Папа Франциск.

«Вся ваша жизнь, ваши планы, ваша работа, ваши структуры получают свою жизненную силу и критерии для обновления именно из миссии и провозглашения Евангелия», — подчеркнул Понтифик и при этом обратил внимание на главную опасность для миссионерской деятельности – прозелитизм. «Евангелизация – это свидетельство Иисуса Христа, умершего и воскресшего», — напомнил он. Сам Иисус предельно привлекателен, так и Церковь призвана прирастать привлекательностью, а не прозелитизмом. По мнению Папы, прозелитизм привносится в миссионерский процесс по причине «политической и экономической концепции евангелизации», которая в таком случае перестает быть подлинной евангелизацией. Цель миссии — не «рекрутация новых членов Церкви», а проповедь Христа в Его подлинности. При этом Святейший Отец сослался на девиз Папского института иностранных миссий, коим являются слова из Первого Послания к Коринфянам «Горе мне, если я не благовествую» (1 Кор 9,16), и призвал не забывать о ревности и оперативности, которые необходимо в миссии, – именно на этот момент обращал внимание святой апостол Павел. Существует исключительно одно единственное миссионерское призвание, общее и для мирян, и для священников, — отметил Папа.

Завершая встречу, Папа Франциск призвал своих гостей почаще перечитывать «Evangelii nuntiandi» — по его мнению, самый важный послесоборный пастырский документ, который «нисколько не утратил своей силы и по сей день». Следует обратить особо пристальное внимание на последние его параграфы, в которых Папа Павел VI настаивает на обязательности возвещать Евангелие с радостью.



По материалам Vatican News