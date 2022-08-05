Папа Франциск назначил личного помощника по медицинским вопросам

4 августа 2022 года Святейший Отец назначил Массимилиано Страпетти, медбрата и координатора Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, своим личным помощником по медицинским вопросам.

Как сообщает Vatican News, именно г-н Страпетти убедил Папу в необходимости операции на толстой кишке в июле 2021 года. «Он спас мне жизнь», — признал Понтифик в своём интервью, которое он дал в прошлом году для вещательного органа Испанской епископской конференции Radio Cope.

Итальянец был рядом с Папой Римским на его первом публичном появлении после операции — 11 июля 2021 года во время чтения молитвы Ангелус на балконе 10 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли.

Друзья и знакомые называют пятидесятитрехлетнего медицинского работника щедрым и преданным человеком. Он работал в медицинской службе Ватикана, помогая св. Иоанну Павлу II и Бенедикту XVI, а затем в отделении интенсивной терапии клиники «Джемелли».