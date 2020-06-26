Папа Франциск написал письмо находящемуся в коме бывшему гонщику «Формулы-1» Дзанарди

Папа Римский Франциск направил письмо четырехкратному паралимпийскому чемпиону итальянцу Алессандро Дзанарди, находящемуся в коме после аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское издание Gazzetta dello Sport.

53-летний Дзанарди принимал участие в соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем хэндбайке (велосипед, который приводится в движение с помощью рук, а не ног). На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком. У бывшего гонщика серьезная травма головы, он был доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован. Сейчас Дзанарди находится в фармакологической коме.

«Дорогой Алессандро, твоя история – пример того, как можно начать с чистого листа после внезапной остановки. С помощью спорта ты учил жить жизнью главного героя, превратив инвалидность в урок человечности. Я молюсь за тебя, спасибо, что подарил надежду тем, кто потерял ее. В этот очень болезненный момент я рядом с тобой», – сказано в письме.

Дзанарди является бывшим гонщиком «Формулы-1» и двукратным чемпионом американской гоночной серии CART. 15 сентября 2001 года на немецком автодроме «Лаузицринг» во время гонки CART итальянский пилот попал в страшную аварию, после которой ему ампутировали обе ноги до колена. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов. В «Формуле-1» Дзанарди выступал с 1991 по 1994 год, а также в сезоне 1999 года.