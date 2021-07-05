Папа Франциск находится на госпитализации в больнице им. Джемелли

В воскресенье 4 июля Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли в связи с плановой операцией, сообщает Vatican News.

В полдень Епископ Рима по традиции помолился с верующими молитвой «Ангел Господень» на площади Св. Петра и во второй половине дня покинул Дом Святой Марфы.

В специальном заявлении для аккредитованных журналистов директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни сообщил: «Сегодня вечером Его Святейшество Папа Франциск отправился в больницу имени Агостин Джемелли в Риме, где ему будет сделана плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки».

«Операцию, – пояснил Бруни, – будет проводить профессор Серджио Альфиери. По окончании хирургического вмешательства ожидается новый медицинский бюллетень»