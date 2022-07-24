Папа Франциск начал Апостольский визит в Канаду (ФОТО)

Утром 24 июля начался 37-й международный апостольский визит Папы Франциска, второго Папы Римского, посетившего Канаду, после Иоанна Павла II, который в 2002 году принимал участие в 17-м Всемирном дне молодежи в Торонто. Сообщает русская служба Vatican News.

Около 8 часов утра Епископ Рима отправился из ватиканского Дома Святой Марфы в аэропорт Фьюмичино, где его ждал самолёт Airbus A330 с восемьюдесятью журналистами на борту. Оставаясь в инвалидном кресле, Папа Франциск приветствовал руководство авиакомпании ITA Airways, а затем поднялся на борт самолёта с помощью лестничного подъёмника.

Прибытие в международный аэропорт Эдмонтона, столицы провинции Альберта, ожидается около 19 часов 20 минут по итальянскому времени.

Близость, прощение, примирение, братство и надежда – это ключевые аспекты шести предстоящих дней, насыщенных встречами и визитами; возвращение в Италию запланировано на утро 30 июля. По словам госсекретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина из интервью Vatican News, апостольский визит Папы Франциска будет «крайне желанной поездкой, в центре которой будет духовное объятие с коренными народами и поместной Церковью».

17 июля, по случаю молитвы «Ангел Господень», Святейший Отец обратился к паломникам на ватиканской площади Святого Петра со словами: «В следующее воскресенье, с Божьей помощью, я отправлюсь в Канаду; поэтому сейчас хочу обратиться ко всем жителям этой страны. К сожалению, в Канаде многие христиане, включая некоторых членов монашеских институтов, способствовали политике культурной ассимиляции, которая в прошлом нанесла серьезный ущерб коренным общинам. Поэтому я недавно принял в Ватикане несколько групп, представителей коренных народов, которым выразил свою скорбь и солидарность по поводу причиненного им вреда. Теперь я собираюсь отправиться в покаянное паломничество, которое, надеюсь, Божьей милостью будет способствовать уже пройденному пути исцеления и примирения. Я заранее благодарю вас за всю работу по подготовке и за прием, который вы мне окажете. Спасибо вам всем! Прошу вас также сопровождать меня в молитве».