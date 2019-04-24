Папа Франциск на общей аудиенции в среду Светлой седмицы: Иисус заменил закон справедливого воздаяния законом любви

На общей аудиенции в среду Светлой седмицы, 24 апреля с.г., Папа Франциск, продолжая цикл катехез, посвященных молитве «Отче наш», сосредоточился на этот раз на на словах, содержащих условие нашего прощения: «как и мы отпускаем должникам нашим». Понтифик напомнил, что любой человек всегда остается в неоплатном долгу перед Богом: ведь именно от Него мы получили всё…

«Действительно, если мы складываем ладони в молитве, не остается месту самопревозношению. Не существует в Церкви self-made man, т.е. людей, которые сделали себя сами. Мы все — должники перед Богом и перед многими людьми, которые подарили нам благоприятные условия для жизни. Наша идентичность формируется на основании уже полученных нами благ. В первую очередь, это жизни», — отметил Святейший Отец. По его словам, всякий, кто молится, тем самым учится говорить «спасибо» и просит Бога проявить к себе благосклонность.

«Как бы мы ни старались, всегда останется невыплаченным наш огромный долг перед Богом. Мы никогда не сможем его отдать: ведь Бог любит нас бесконечно больше, чем мы любим Его. Кроме того, как бы мы ни стремились жить согласно христианским наставлениям, в нашей жизни всегда найдется что-то, за что необходимо будет просить прощения: вспомним только о днях, в которые мы предавались праздности, о минутах, в которые наши сердца переполнялись обидой и т.п. Мы, увы, нередко оказываемся в такого рода ситуациях, побуждающих нас восклицать: ‘Боже, Отче, прости нам наши прегрешения…'»,- подчеркнул Папа и добавил, что Иисус учит не только просить о прощении грехов, но и сопровождает это прошение жестким условием, выраженным сравнительным союзом КАК: как и мы прощаем нашим друзьям, людям, живущим рядом с нами, нашим близким, тем, кто сделал нам что-то плохое». Таким образом, «отношения вертикальной доброжелательности со стороны Бога преломляются и должны преобразиться в новые отношения с нашими братьями, в горизонтальные отношения. Добрый Бог призывает быть добрыми всех нас», — сделал вывод Понтифик и тут же продолжил свою мысль: «Но весьма щедрая благодать, дарованная Богом, обязательно подразумевает усилия по ее восприятию с нашей стороны. Кто много получил, обязан научиться столь же щедро раздавать, не сберечь полученное исключительно для себя самого. Неслучайно же в Евангелии от Матвея, сразу же после приведенного текста молитвы Отче наш следует разъяснение, касающееся именно этого одного из семи прошений содержащихся в ней прошений: ‘Если вы будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный простит и вам. А если не будете прощать людям, то и Отец ваш не отпустит вам прегрешений ваших ваших'».

Папа Франциск еще раз настоятельно подчеркнул, что прощение ближнего — это необходимое условие получения прощения Бога. «Любовь вызывает любовь, прощение вызывает прощение”, — добавил он. В качестве примера Понтифик привел евангельскую притчу о слуге, которому был прощен долг в десять тысяч талантов (Мф 18,21-35). «Это сумма, которую невозможно было вернуть. Не знаю, сколько бы это было сегодня, может, около сотни миллионов! Но случилось чудо: этот слуга получил не отсрочку платежа, но полное списание долга. Какая непредвиденная милость! Но вот именно этот слуга тут же набросился на своего брата, который был ему должен сто динаров – мелочь! — и, хотя это была небольшая сумма, не принял ни извинений, ни упрашиваний. Поэтому господин в конечном счете вызвал его и подверг осуждению, давая понять: если не собираешься прощать, не будешь и сам прощен; если не собираешься любить, не будут любить и тебя».

Далее Святейший Отец сформулировал свой главный вывод из всего сказанного: «Иисус привносит в межчеловеческие отношения силу прощения. В жизни далеко не всё может быть решено ‘по-справедливости’. Особенно в таких ситуациях, в которых необходимо поставить надежную преграду злу, в которых требуется любить больше, чем полагается, чтобы тем самым начать писать историю благодати. Зло очень хорошо знает свои обиды, за которые собирается мстить, и если его не остановить, оно грозит широко разлиться, затопляя весь мир. (…) В конечном итоге Иисус отменяет закон справедливого воздаяния — что ты сделал мне, я сделаю тебе — заменяя его законом любви: то, что Бог сделал для меня, я сделаю тебе!»

«Бог дарит каждому христианину благодать: инициировать новую историю добра в жизни своих братьев, особенно тех, которые сделали что-то досадное или неверное. Через слово, объятия, улыбку, мы можем передать другим то самое ценное, что получили. А что является самым ценным из того, что мы получили? — Прощение и способность одаривать прощением также и других людей», — сказал в заключение своей катехезы Понтифик.

По материалам Vatican News