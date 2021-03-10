Папа Франциск на общей аудиенции подвел итоги своего визита в Ирак

В ходе традиционной общей аудиенции в среду 10 марта 2021 г. Папа Франциск поделился своими впечатлениями от только что завершившегося Апостольского визита в Ирак – в эту «святую землю праотца Авррама».

«Божьему Провидению было угодно, чтобы упомянутый визит состоялся именно теперь и стал знамением надежды после многих лет войны и разгула терроризма, в разгар суровой пандемии», – подчеркнул Преемник Святого Петра и выразил благодарность Господу и всем тем людям, которые сделали его поездку возможной.

«Я не мог приблизиться к этому народу-мученику, к этой Церкви-Мученице, не взвалив на себя при этом от имени всей Вселенской Церкви крест, который им пришлось нести на протяжении ряда лет», – пояснил Святейший Отец, с удовлетворением отметив, что ему довелось пережить в Ираке и «радость от возможности возвещать Христа, раскрывать широчайшие горизонты мира и братства, выступая с посланием Иисуса, определившим собою девиз поездки: ‘Все вы – братья’ (Мф 28,3)».

Папа выразил свое безусловное убеждение в том, что иракский народ имеет право на мирную и достойную жизнь, тем более, что это народ с тысячелетними корнями. Но, к сожалению, угроза войны до сих пор не исчерпана. «Война во все времена является тем чудовищем, которое, видоизменяясь на протяжении веков, трансформируется и продолжает уничтожать человечество», – сказал Понтифик, указав, что ответом на войну может быть только братство. Братство – это задание не только для Ирака, но и для многих других охваченных конфликтами регионов, как и для всего мира. Далее Предстоятель Вселенской Церкви перечислил конкретные шаги на пути созидания братства, предпринятые в ходе его визита Ирак. Это совместная молитва христиан, мусульман и представителей других религий в Уре Халдейском, «где около четырех тысяч лет назад Авраам был призван Богом». Это свидетельства, прозвучавшие в ходе встречи с духовенством и верными в Кафедральном соборе Багдада, в котором прямо во время Святой Мессы в 2010 г. было убито 48 человек. С тем же посланием братства Епископ Рима посещал города Мосул и Каракош на реке Тигр, вблизи руин древней Ниневии. И, конечно же, послание братства во всю мощь прозвучало на Евхаристических Жертвоприношениях в Багдаде и Эрбиле: «Надежда Авраама и его потомства воплотилась в Тайне, которую мы целебровали в Иисусе, Сыне Единородном, Коего Бог не пожалел, но принес в жертву ради Спасения всех людей».

Римский Первосвященник выразил свою особую близость иракским беженцам. «Вы оставили всё, как Авраам; но, как и он, вы сберегаете веру и надежду и становитесь зодчими дружбы и братства там, где теперь находитесь», – сказал он и призвал свою аудиторию к молитве за Ирак и весь Ближний Восток.

«В Ираке, несмотря на грохот взрывов и стрельбы, продолжают произрастать и плодоносить пальмы – древний символ этой страны и его надежды. То же самое происходит и с братством: оно не производит шума, однако приносит свои плоды и дает всё новые всходы. Так пусть же Господь Бог подарит Ираку, Ближнему Востоку и всему миру будущее, исполненное святого братства», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News