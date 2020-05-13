Папа Франциск на общей аудиенции говорил о специфике христианской молитвы

На общей аудиенции в среду 13 мая Папа Франциск продолжил размышления о молитве, сделав вместе с верующими «второй шаг» на пути наставления к молитве. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Молитва свойственна всем людям, к какой бы религии они ни принадлежали, и, возможно, она присуща и тем, кто не исповедует никакой религии, отметил Папа. Молитва рождается в сокровенной глубине, в том месте, которое духовные авторы называют «сердцем». Таким образом, молитва исходит не из чего-то второстепенного, но из самого средоточия человеческой личности, из самого сокровенного, это – глубочайшая тайна человека.

«Молятся эмоции, но нельзя сказать, что молитва – это только эмоции. Молится разум, но молитва – это не просто акт интеллекта. Молится тело, но с Богом можно говорить даже в состоянии самой тяжелой инвалидности. Таким образом, молится весь человек, молится его сердце.

Молитва – это порыв, это возглас, выходящий за пределы нас самих, выражающий тоску по встрече между моим «я» и неким «Ты». Нередко путь к этой встрече проходит вслепую, но для христианина Тот, Кого он ищет, не остался покрыт тайной, но вступил с нами в общение. «Молитва христианина входит в общение с Богом, у Которого сладчайший лик, Который не собирается наводить на человека никакого страха. Это – первая черта христианской молитвы».

До пришествия Иисуса люди были привычны к иным отношениям с Богом: они приближались к Нему со страхом, страшась этой чарующей и ужасающей тайны. Люди привыкли почитать Его как рабы или подданные, опасаясь не проявить должного почтения к своему господину. Христиане же обращаются к Нему самым доверительным способом, называя его «Отец, Авва». Христианство освободило отношения с Богом от всякого «феодализма», подчеркнул Папа. В наследии нашей веры отношения с Богом выражается не словами «рабство», «подданство» или «вассалитет», но словами «завет», «дружба», «обетование» «общение», «близость».

«Я уже не называю вас рабами, – говорит Иисус Своим ученикам, – ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин 15, 15-16). Эти слова – отметил Папа – подобны незаполненному чеку: «Дам вам всё, о чем бы вы ни попросили». Бог – это друг, союзник и жених, поэтому в молитве мы обращаемся к Нему с доверием. Мы можем попросить у Него обо всём, рассказать и объяснить ему всё. И неважно, насколько сами мы недостойны: пусть мы плохие друзья, неблагодарные дети, неверные супруги, – Он продолжает нас любить. «Бог – верный союзник: если люди перестают любить, Он продолжает желать нам добра, хотя любовь привела Его к Голгофе. Бог всегда перед дверью нашего сердца, Он ждет, что мы Ему откроем. <…> Я бы сказал, что Его терпение – это терпение отца и матери».

Бог знает только любовь, Он не знает ненависти: именно этому Богу мы молимся, сказал в заключение Папа Франциск.