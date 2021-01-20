Папа Франциск на общей аудиенции: единство христиан есть плод молитвы

Мир уверует только в том случае, если мы сумеем дать убедительное свидетельство любви, которая объединяет нас со всеми людьми и делает нас ближними для них, – подчеркнул Папа Франциск в своей катехезе в ходе общей аудиенции 20 января, в разгар Недели молитв о единстве христиан.

Предстоятель Вселенской Церкви напомнил, что во время Тайной Вечери Иисус вознес молитву, в которой испрашивал у Отца дар единства для Своих учеников. Эту молитву можно по праву считать «духовным завещанием» Господа. Спаситель знал, что сберечь единство будет не под силу самим ученикам, ведь «единство – это, в первую очередь, дар, милость, о которой нужно просить в молитве».

По словам Понтифика, в даре единства нуждается каждый человек, поскольку все мы претерпеваем внутренний конфликт между желанием творить добро и склонностью ко злу. В этом – корень разделений, имеющих место среди людей: в семье, в обществе, между народами и даже между верующими. Папа напомнил тезис Второго Ватиканского Собора, согласно которому «конфликты, от которых страдает современный мир, связаны с более глубоким конфликтом, который коренится в сердце человека». «Исцеление разделений заключается не в противостоянии кому-либо, ведь одно несогласие порождает другое несогласие. Истинное исцеление начинается с мольбы, которую мы адресуем Богу – мольбы о мире, согласии и единстве», – отметил Святейший Отец и продолжил: «Это касается в первую очередь христиан: достижение единства может быть исключительно плодом молитвы. Дипломатических усилий и академического диалога недостаточно. Иисус знал об этом и, молясь, открыл нам путь. Поэтому наша молитва о единстве является смиренным, но доверительным участием в молитве Господа, Который пообещал, что любая молитва, вознесенная во имя Его, будет услышана Отцом».

Преемник Святого Петра подчеркнул, что от единства между христианами «зависит состояние веры в мире», поскольку, как прямо указывал Христос, призывая к единству, «мир уверует не благодаря тому, что будем убеждать его ‘сильными аргументами’, но благодаря нашему свидетельству любви – любви, которая соединяет нас с каждым человеком и делает ближними ему». «А в наше время испытаний, – добавил он, – тем более нужна молитва, чтобы единство восторжествовало над конфликтами. Необходимо немедленно отложить в сторону личные интересы и содействовать общему благу. Для этого фундаментальное значение имеет наш, т.е. христиан, добрый пример: важно, чтобы христиане продолжали стремиться к полному, видимому общению. В течение последних десятилетий, слава Богу, было сделано в этом направлении немало шагов, но следует и в дальнейшем пребывать в любви и молитве, с доверием и неустанно. Это путь, который Святой Дух проложил в Церкви, в сердцах христиан, в сердцах всех нас, на котором нам нельзя останавливаться. Всегда вперед, только вперед!».

Епископ Рима подчеркнул, что молиться – это значит бороться за единство. Дьявол постоянно производит разделения, искушая нас немощью наших братьев, провоцируя критику и обособляя нас друг от друга. Бог же принимает нас такими, какими мы есть, и приводит к единству. Важно содействовать единству молитвой и любовью, а также решительным отказом от распространения сплетен.

«Тема этой Недели молитв касается именно любви, – продолжил Святейший Отец, – ‘пребудьте в любви Моей и приносите много плода'(ср. Ин 15,5-9). Корень единства – в любви Христа, которая помогает нам преодолеть предрассудки и увидеть в собеседнике брата и сестру, которых мы призваны любить всегда. Тогда мы увидим, что христиане других конфессий, с их традициями, с их историей, с их Божьими дарами, являются даром для нас на территориях наших епархиальных и приходских общин. Начнем же молиться за них и, если возможно, вместе с ними. Так и только так мы научимся любить и ценить их», – призвал Римский Первоиерарх.

В заключение Папа Франциск напомнил, что молитва является душой всего экуменического движения. «Поэтому пусть она станет исходной точкой в содействии Иисусу в том, что касается реализации Его мечты: чтобы все были едино», – завершил свою катехезу Святейший Отец.

По материалам Vatican News