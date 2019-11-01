Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: любовь Христова объемлет грешника

В проповеди на утренней Мессе 31 октября в часовне своей резиденции в Доме Святой Марфы Папа Франциск остановился в особенности на словах апостола Павла: «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Эти слова, отметил Папа, могут показаться проявлением самонадеянности и гордыни, но в случае апостола Павла речь идет о твердой вере в любовь Господа, благодаря которой верующий всегда побеждает. Даже в самые тяжелые моменты Апостол не сомневался, что Господь его не оставляет, и именно в этом заключается величие Павла. Любовь Христову невозможно описать: «Он был послан Отцом, чтобы нас спасти, и Он сделал это с любовью, отдав жизнь за каждого из нас. Нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь за другого человека», — подчеркнул Папа. Именно в такую конкретную, близкую любовь и верил апостол Павел, отвечая Господу столь же горячей, беззаветной любовью.

Комментируя евангельское чтение дня, Святейший Отец сказал, что любовь Иисуса Христа к нам заставляет Его плакать, как плачет Он, говоря об Иерусалиме: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!». Иисус мог осудить Иерусалим и сказать совсем другие слова, однако Он сожалеет, потому что хотел собрать народ, как птенцов, под Своим крылом. «Если мы не почувствуем и не поймем всю нежность любви Бога в Иисусе к каждому из нас, мы никогда, никогда не сможем понять, что такое любовь Христова. Эта любовь всегда ждет, она терпелива, и с Иудой она делает ставку на последнюю карту: ʺДруг!ʺ, — давая ему возможность найти выход, до самой смерти. Величайших грешников Он любит с той же нежностью, до самого конца», — сказал Папа Франциск.