Папа Франциск: мир является плодом справедливости

17 января Святейший Отец направил послание основателю и президенту Всемирного экономического форума Клаусу Швабу по случаю ежегодной встречи, начавшейся 16 января в швейцарском городе Давосе. Передает русская служба Vatican News.

В тексте, зачитанном ганским кардиналом Питером Тарксоном, Святейший Отец отмечает, что эта встреча проходит в очень тревожной обстановке международной нестабильности. Всемирный экономический форум, который призван направлять и укреплять политическую волю и взаимное сотрудничество, предоставляет важную возможность для взаимодействия многих заинтересованных сторон с целью поиска инновационных и эффективных путей созидания лучшего мира.

К сожалению, подчёркивает Папа, в сегодняшнем мире миллионы людей продолжают страдать, в том числе от последствий затяжных конфликтов и войн. Эти страдания усугубляются тем, что «современные войны происходят не только на полях сражений и затрагивают не только военных». Мир, который жаждут все народы, должен быть плодом справедливости (см. Ис 32,17). Поэтому он требует не просто отложить оружие, а устранить первопричину конфликтов ‒ несправедливость и неравенство. Святейший Отец подчёркивает, что во многих регионах земли люди страдают от голода, в то время как в других странах безрассудно расходуются продукты питания и другие блага.

Ситуация в сегодняшнем мире всё больше требует, чтобы бизнес руководствовался не только стремлением к справедливой прибыли, но и высокими этическими стандартами, особенно в отношении менее развитых стран. «Подлинное развитие должно быть глобальным, общим для всех стран и во всех частях света, иначе оно приведёт к деградации даже в тех областях, которые до сих пор отмечались устойчивым прогрессом», ‒ отмечает Епископ Рима.

В конце послания Папа выражает надежду, что участники форума осознают «моральную ответственность каждого в борьбе с бедностью, в достижении целостного развития и в поиске мирного сосуществования между народами. ‹…› Добро, как и любовь, справедливость и солидарность не могут быть достигнуты раз и навсегда, ‒ они должны завоёвываться каждый день» (см. Laudate Deum 34).