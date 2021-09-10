Папа Франциск – кларетинам: смелость Евангелия противостоит старению души

Утром 9 сентября Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками Генерального капитула Миссионеров-Сыновей Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (кларетинов), группой из около ста человек со всего мира, представляющих почти три тысячи членов Конгрегации. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Размышляя над темой капитула – «Укоренённый и смелый», – Папа разъяснил фундаментальную предпосылку для того, чтобы следовать этому стилю, которая заключается в молитве и созерцании. Усталость или большой объём работы не могут быть препятствием для встречи с Божьим взглядом: лишь осознавая собственную слабость, мы позволяем действовать всемогущему Богу. Главной чертой кларетина, отметил Папа Франциск, является пламя милосердия, поэтому капитул – это благоприятная возможность возобновить стремление воспламениться Божьей любовью; всецелая надежда на Христа никогда не разочаровывает. Господь Иисус должен быть основным и неизменным критерием жизни и миссионерского выбора, подчеркнул Епископ Рима, напомнив, что нельзя служить Господу, живя логикой и духом мира сего. Благая Весть не может превращаться в «инструмент идеологии», но должна быть путеводителем, дабы мы следовали за Христом и подражали Ему в молитве и трудах ради славы Божьей и спасения душ. Остерегаясь обмирщения, кларетины призваны всецело жить Евангелием: именно от него рождается миссионерское дерзновение, необходимое для богопосвящённой жизни. Те, кто, оставив всё, последовали за Христом, призваны идти туда, куда никто не хочет идти, к людям, которые особо нуждаются в свете Евангелия. Миссия кларетинов не может проходить «на расстоянии», из окна: нельзя быть пассивными созерцателями реальности перед лицом драм, которые переживают многие наши современники; нужно смело бороться за человеческое достоинство и уважение основных прав человека.

Святейший Отец выразил надежду, что Генеральный капитул кларетинов поможет им глубже осознать «основные элементы современной монашеской жизни: богопосвящение, которое накрепко связывает с Господом; братскую жизнь в общине, которая отдаёт приоритет подлинным отношениям с братьями; миссию, которая побуждает выходить, переключать внимание от себя, чтобы встречать других, особенно бедных, и приводить их к Иисусу».

В заключение Папа Франциск отметил ещё один аспект, особенно близкий его сердцу: не забывать о чувстве юмора. «Это благодать радости, а радость – это измерение святости».