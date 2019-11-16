Папа Франциск: католический университет призван продвигать культуру встречи

На встрече в Ватикане со студентами и преподавателями Свободного университета Успения Пресвятой Богородицы (LUMSA) Епископ Рима выступил с призывом «работать умом, сердцем и руками», выходя за рамки доминирующей ментальности мира сего, всё более противоречивого и фрагментарного. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В полдень 14 ноября Папа Франциск принял на аудиенции в Зале Павла VI 6.000 студентов и преподавателей Свободного университета Успения Пресвятой Богородицы. Встреча была приурочена к 80-летию знаменитого католического ВУЗа, основанного монахиней Луиджией Тинкани. Святейший Отец говорил о специфической миссии университета в современном мире, поставив в пример двух недавно канонизированных святых – Папу Римского Павла VI и кардинала Джона Генри Ньюмена: своими пастырскими и культурными начинаниями они выражали особое «университетское сознание», а также «идею университета».

Епископ Рима отметил, что университет – это научное сообщество, которое вдохновляется идеей конвергенции знаний через непрестанный поиск истины, в конструктивном диалоге с современниками. Исследователи призваны работать над большими и малыми проектами, которые служат нуждающимся, продвигают культуру встречи и солидарности, а также «укрепляют чувство доверия к жизни». Отличительная черта католического университета – это образование, основанное на ценностях, критическом мышлении, на заботе о человеке и общем благе, подчеркнул Папа Франциск. Свободному университету Успения Пресвятой Богородицы присущи несколько видов ответственности: за верность своим истокам и корням, за собственную миссию в Церкви и мире, за целостное развитие человека, за связи с другими ВУЗами, в особенности католическими.

Святейший Отец напомнил академическому сообществу университета о его первоначальном девизе: In fide et humanitate («С верой и человечностью»), что означает всестороннее, целостное образование, серьёзный, креативный и «ремесленный» труд, который должен приносить оригинальные, конкретные и полезные результаты.

Завершая свое обращение, Папа Франциск вверил студентов и преподавателей римского ВУЗа небесной опеке Пресвятой Девы Марии.