Папа Франциск к сотрудникам Конгрегации католического образования: образование – это искусство роста

Обращаясь к участникам пленарной ассамблеи ватиканской Конгрегации католического образования, Папа выделил четыре основные черты образовательного процесса: оно является движением экологическим, инклюзивным, умиротворяющим и совместным. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Образование – это не повторяющееся действие, но искусство роста и созревания, поэтому оно никогда не может стоять на месте: образование – это движение, направленное на полноценный рост личности в ее индивидуальном и общественном измерении. Папа Франциск подчеркнул это на аудиенции участникам пленарной ассамблеи Конгрегации католического образования. Встреча состоялась в Ватикане 20 февраля.

Поясняя, в каком смысле образование является движением, Папа выделил несколько основных его характеристик. Во-первых, это движение экологическое в том смысле, что в центре образовательного процесса всегда находится человек в его цельности: образование ведет человека к познанию себя, к познанию общего дома, в котором он живет, и к открытию братских отношений внутри человечества во всём его культурном разнообразии. Образовательное движение содействует «восстановлению различных уровней экологического равновесия: внутреннего равновесия с самими собой, солидарного равновесия с другими, природного равновесия со всеми живыми существами, духовного равновесия с Богом».

С точки зрения метода образование является движением инклюзивным – инклюзивным по отношению ко всем, кто отвержен. Это движение включает в себя образовательные акции в пользу беженцев, жертв торговли людьми, мигрантов, всех людей независимо от их половых, религиозных и национальных различий. «Инклюзивность, – подчеркнул Папа, – это не изобретение современности, но неотъемлемая часть христианского спасительного послания».

Далее, образование представляет собой движение умиротворяющее. Оно несет с собой мир и становится силой против «эголатрии», порождающей ссоры, разрыв между поколениями, между культурами и народами, между мужчинами и женщинами, между экономикой и этикой, между человечеством и окружающей средой. Все эти виды противостояния скрывают в себе страх перед инаковостью и перед различиями.

Образование – это также движение в команде. Оно никогда не осуществляется отдельным человеком или учреждением. Школа – это центр, к деятельности и прогрессу которого причастны семьи, преподаватели, различные культурные, общественные и религиозные объединения, гражданское общество и все человеческое сообщество».

Завершая свое обращение к участникам ассамблеи Святейший Отец пожелал им успеха в достижении поставленных задач, в особенности по созданию специального всемирного мониторингового центра католического образования, а также повышению качества и обновлению церковных образовательных программ, и призвал уделять больше внимания пастырской работе в университетах как инструменту новой евангелизации.