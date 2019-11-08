Папа Франциск иезуитам: культурная революция как средство против социальной несправедливости

7 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников Международного симпозиума Общества Иисуса по вопросам социальной справедливости и экологии, который в эти дни проходил в Риме. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к собратьям Папа Франциск напомнил, что пятьдесят лет назад в Ордене иезуитов был учрежден Секретариат по социальной справедливости и экологии, и в этом важную роль сыграл тогдашний генеральный настоятель отец Педро Аррупе. Многие годы жизни испанский иеромонах посвятил миссионерскому служению в Японии; в настоящее время идёт процесс его беатификации. В связи с этим Святейший Отец отметил: «Отец Педро был неизменно убеждён, что служение веры и продвижение справедливости нельзя отделять друг от друга, поскольку они тесно сопряжены между собой. Он полагал, что все служения Общества Иисуса должны содержать ответ на вызов благовестия и в то же время продвигать справедливость. То, что ранее входило в обязанности лишь некоторых иезуитов, должно было стать делом всех».

Далее Святейший Отец рассуждал о теме бедности, – благодатном пространстве личной встречи с Господом. Сегодняшний мир переполнен болью и несправедливостью, он страдает от тяжёлых последствий фрагментарной «третьей мировой войны», ксенофобии, торговли людьми, неравенства между странами и эгоистического превознесения национальных интересов. В последние два столетия проявилась агрессия в отношении окружающей среды, и расплачиваться за это приходится самым бедным и отверженным, которых Папа Франциск назвал «распятыми нашего времени». В этом контексте необходима «настоящая культурная революция, преображение нашего коллективного взгляда, поступков, способа восприятия мира и отношения к нему». Отцы-иезуиты призваны защищать права человека, служить бедным в разных областях общественной жизни, сотрудничая с другими церковными и светскими организациями, подчеркнул Папа и задался вопросом: «Верно ли то, что социальное апостольство существует для решения проблем? Да, но прежде всего, – чтобы продвигать процессы и вселять надежду: содействовать процессам возрастания отдельных людей и общества, помогая людям осознать их права, развивать навыки и строить будущее».

В заключение своего обращения Папа Франциск напомнил о духовном завещании отца Аррупе собратьям, которые в те времена осуществили настоящий «прорыв» в социальном апостольстве: «Он просил их об одном: продолжать молиться. Это был его завет».