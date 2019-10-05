Папа Франциск хиротонисал четырех епископов и пожелал им быть ближе к Богу, священникам и народу

Папа Франциск преподал епископскую хиротонию четырем новым иерархам Церкви. Торжественная Святая Месса прошла вечером 4 октября базилике Святого Петра. В епископский сан были возведены трое сотрудников Госсекретариата Ватикана: прелаты Антуан Камильери, Паоло Руделли и Паоло Борджиа, а также, заместитель секретаря Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию, священник-иезуит Майкл Черны, который на консистории 5 октября будет возведен также в кардинальское достоинство.

Папа произнес проповедь, предусмотренную обрядом посвящения, дополнив ее собственными размышлениями. Он напомнил о церковных обязанностях, связанных с епископским служением, подчеркнув, что епископы принимают свой сан не для себя, а для Божьих дел, для служения, а не для господства, для возвещения Слова Божия. «Произносите истинное слово, а не скучные речи, которых никто не понимает», — призвал собратьев во епископстве Святейший Отец, процитировав при этом апостола Петра, указывавшего, что главным заданием епископа являются молитва и служение слова.

Далее Понтифик подчеркнул, что епископы — это «хранители и распорядители Христовых Тайн», а потому должны постоянно пребывать в трех измерениях близости. «Это близость с Богом в молитве, близость к коллегии пресвитеров и близость к народу Божьему. Не забывайте, что вы сами были взяты из стада, не забывайте о своих корнях, о тех, кто передал вам веру, кто помог сформироваться вашей идентичности. Не отрекайтесь от народа Божия», — напутствовал неоепископов Святейший Отец.

По материалам Vatican News