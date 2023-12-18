Папа Франциск – детям: несите мир и свет в этот мир (+ ФОТО)

15 декабря, по случаю рождественских поздравлений, Папа Франциск встретился в Ватикане с детьми из итальянского «Католического действия» и попросил их не упускать из виду тайну этого радостного праздника. Передает русская служба Vatican News.

В тексте обращения, переданного юным гостям, Святейший Отец отмечает, что Рождество напоминает о любви Бога к людям и о Его желании быть с ними.

«Мы тоже можем любить друг друга как братья. Как же сильно мы нуждаемся в этом сегодня, ведь столько народов и детей страдают из-за войны! Придя сюда с символами звёзд, вы хотели вспомнить сверстников, которые погибли в последние месяцы из-за боевых действий: подобно маленьким огонькам, они смотрят на нас с неба. Знаете ли вы, сколько детей погибло в Газе во время этой последней войны? Более трёх тысяч. Невероятно, но это правда. В Украине их более пятисот, а в Йемене, за годы войны, – тысячи. Их память призывает нас быть светом для мира, касаясь сердец множества людей, особенно тех, кто может остановить вихрь насилия. Будем же любить Бога и друг друга: лишь так наша земля обретёт долгожданный свет и мир, о котором пели ангелы в Вифлееме (см. Лк 2,14)».

Папа Франциск призывает детей любить и уважать творение, наш общий дом, и объединить дружбой небо и землю в одном большом объятии:

«Я желаю вам, вашим семьям и всему ‘Католическому действию’ счастливого Рождества. Я благословляю вас и прошу молиться обо мне».