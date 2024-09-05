Папа Франциск дал совет иезуитам Индонезии

4 сентября 2024 года Святейший Отец за закрытыми дверями принял служащих в Индонезии иезуитов. Диалог с членами Общества Иисуса — традиция всех путешествий Папы Франциска, напоминает Vatican News.

Встреча продолжалась около часа в Апостольской нунциатуре в Джакарте. В ней приняли участие около 200 последователей святого Игнатия Лойолы — из 320, служащих на архипелаге. Как обычно, общение проходило в формате вопросов и ответов.

Присутствовавший на встрече священник Антонио Спадаро SJ, заместитель секретаря Дикастерии по культуре и образованию, назвал беседу Папы с собратьями «спокойной, глубокой и острой». По его словам, понтифик чувствовал себя очень естественно, как в семье, и был приятно удивлен большим количеством молодых людей, проходящих обучение в Обществе Иисуса в Индонезии.

В ходе беседы обсуждались различные темы: «Папа говорил о важности проницательности и молитвы. Молодые люди спрашивали его, когда он находит время помолиться, и он рассказал несколько забавных историй». Были также затронуты вопросы, связанные с индонезийским архипелагом, такие как межрелигиозный диалог и инкультурация.

Отец Спадаро напомнил, что католики в Индонезии составляют всего 3 процента от общей численности населения, но это — 8 миллионов человек, а поэтому очень значительная цифра. Во время встречи с иезуитами Папа подчеркнул, что важна не численность, а жизненная сила и способность расти. Для Святейшего Отца важно, чтобы христиане вносили свой вклад в развитие страны, будучи как дрожжи, замешанные в тесте, — добавил итальянский иезуит.