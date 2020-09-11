Папа Франциск онкогинекологам: болезнь напоминает о доверии к Богу и к человеку

В полдень 11 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале Павла VI участников ежегодного Всемирного конгресса Международного онкогинекологического общества. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец тепло приветствовал делегаток различных ассоциаций, особенно бывших пациенток, и подчеркнул, что в ситуациях, которые глубоко влияют на жизнь женщины, очень важно с большой чуткостью и уважением заботиться о психологическом, межличностном и духовном состоянии каждой пациентки. Епископ Рима высоко отозвался о стремлении онкогинекологов рассматривать эти аспекты как комплексную помощь, даже в тех случаях, когда лечение по сути является паллиативным. Поэтому полезно привлекать людей, способных разделить своё время с больными, укрепить в пациентках доверие и надежду: «Именно близость любви открывает двери для надежды, а также для исцеления». Больные, подчеркнул Папа Франциск, – это всегда и гораздо больше, чем строчка в больничном журнале регистрации. Когда пациентка видит, что её уникальность признаётся, то её доверие к команде врачей растёт ещё больше. Встреча с медперсоналом – это составная часть лечения: «Какую же огромную пользу приносит больным возможность свободно открывать своё сердце и вверять врачам своё состояние и положение!»

Святейший Отец выразил обеспокоенность по поводу риска «оставить человеческий уход за больными на добрую волю отдельного врача, вместо того, чтобы считать это неотъемлемой частью помощи со стороны медицинских учреждений». Нельзя допустить, чтобы экономические аспекты превалировали над отношениями с больными. «В этом смысле заслуживают похвалы различные некоммерческие ассоциации, которые ставят пациентов в центр внимания, поддерживая их потребности и законные вопросы, а также предоставляя голос тем, кто из-за хрупкости своего личного, экономического и социального положения не могут быть услышанными». Несомненно, отметил Папа, исследования требуют серьёзных финансовых вложений, однако всегда можно найти баланс между различными факторами. В любом случае, первое место должно быть отдано людям, в данном случае больным женщинам, но также и персоналу, который ежедневно работает в тесном контакте с ними: врачи должны трудиться в адекватных условиях, имея гарантированную возможность отдыха.

Предстоятель Вселенской Церкви призвал онкогинекологов распространять по всему миру ценные результаты их исследований на благо женщин, о которых они заботятся. «Несмотря на свои трудности, больные напоминают нам об аспектах жизни, которые мы порой забываем, – таких как хрупкость нашего существования и потребность друг в друге; о том, что жизнь, сосредоточенная лишь на себе, лишена смысла, о реальности смерти как части самой жизни. Болезнь напоминает о таком важнейшем человеческом отношении, как доверие: доверие к другому брату и сестре и к Другому с большой буквы, – к нашему небесному Отцу. И это также напоминает о ценности человеческой близости, которой Иисус наставляет нас в притче о Добром Самарянине. Насколько же целительной может быть нежность в подходящее время! Вы знаете об этом лучше меня».

В заключение своего обращения Папа Франциск пожелал гостям успехов в работе и призвал на них благословение Бога – источника надежды, силы и внутреннего мира.