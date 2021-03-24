Папа Франциск благословил статую Карло Акутиса для сиротского приюта в Египте

Папа Франциск благословил статую юного Карло Акутиса, недавно причисленного к лику блаженных – она теперь будет отправлена ​​в сиротский приют в Каире (Египет), сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Папа принял родных блаженного Карло Акутиса на частной встрече в Апостольском дворце 18 марта после общей аудиенции. Родители Карло — Андреа и Антония — присутствовали на освящении статуи своего сына, недавно причисленного к лику блаженных, и привели его младших сестер-двойняшек Франческу и Мишель.

Статуя молодого Карло Акутиса в натуральную величину была создана Маттео и Даниэлой Ператонер, художниками из северной Италии, специализирующимися на деревянных расписных распятиях ручной работы. Она изображает блаженного юношу в красной рубашке-поло и теннисных туфлях с лучистой облаткой против сердца.

Блаженный Карло Акутис прославился страстной верой в Иисуса Христа в Евхаристии и способностями к компьютерному программированию. В возрасте 12-14 лет он разработал веб-сайт, славящий евхаристические чудеса во всем мире, и запустил его в работу в 2005 году. Он умер от лейкемии всего год спустя в возрасте 15 лет. Акутис стал первым уроженцем нового тысячелетия, причисленным к лику блаженных Католической Церковью в октябре 2020 года. Прямая трансляция торжественного богослужения по случаю его беатификации в Ассизи стала «вирусной» в католических соцсетях, и многие сотни тысяч верующих смотрели ее онлайн.

Статуя Акутиса будет отправлена ​​в сиротский приют «Оазис Пьеты», принадлежащий Ассоциации Бамбино Джезу в Каире (Bambino Gesù Association of Cairo) , которая также содержит женскую и детскую клиники в египетской столице. По свидетельству издания L’Osservatore Romano, в июне 2019 года Папа Франциск уже подарил этому детскому приюту копию «Ватиканской Пьеты» («Оплакивание Христа») работы Микеланджело. На аудиенции с благословением изваяния присутствовали: монс. Йоаннис Лахзи Гайд, президент Каирской ассоциации Бамбино Джезу и бывший второй личный секретарь понтифика, творцы изваяния и архиепископ Ассизский Доменико Соррентино, хранитель гробницы Акутиса.

«15-летний мальчик, влюбленный в Евхаристию, не успокоился в бездействии, но осознал нужды своего времени, ибо в самых бедных, слабых и обездоленных видел лик Христов, – напомнил Святейший Отец во время беатификационной Мессы 11 октября. – Его свидетельство показывает сегодняшним молодым людям, что истинное счастье обретается, когда ставишь Господа на главное место в жизни и служишь Ему в наших братьях и сестрах, особенно в нищих и убогих».